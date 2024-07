Trailer Baru The Lord of the Rings: The Rings of Power Season 2 Resmi Dirilis

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Trailer terbaru The Lord of the Rings: The Rings of Power Season 2 telah dirilis oleh Prime Video dalam acara San Diego Comic-Con pada Jumat, 26 Juli 2024. Serial ini dijadwalkan akan tayang perdana secara global pada Kamis, 29 Agustus 2024.

Trailer musim baru The Rings of Power ini menampilkan cuplikan terbaru tentang Cincin legendaris, makhluk-makhluk ajaib, kilasan pertempuran mendatang, dan pengaruh Sauron, sang Penguasa Kegelapan, yang semakin kuat di Bumi Tengah.



Seputar Trailer The Lord of the Rings: The Rings of Power Season 2



Cuplikan penuh aksi tersebut berfokus pada kemunculan kembali Sauron, musuh legendaris yang lama ditakuti dan menandakan kembalinya kegelapan dan kejahatan ke Bumi Tengah setelah masa damai bertahun-tahun yang susah payah diperjuangkan di seluruh wilayahnya. Trailer ini juga menyoroti penciptaan lebih banyak Cincin Kekuatan yang menjadi inti cerita, yang ditempa dengan kekuatan tipu daya dan manipulasi Sauron.

Terdapat cuplikan berbagai makhluk fantastis, yang kadang mengerikan, akan muncul pada musim ini, termasuk Shelob muda, pasukan dari Barrow-wights, Hill-troll Damrod, Sea Worm, dan bahkan Ents. Diperlihatkan pula beberapa adegan pertempuran besar yang akan menjadi bagian penting dari alur cerita The Lord of the Rings: The Rings of Power Season 2.



The Lord of the Rings: The Rings of Power Season 2. Dok. Prime Video

The Lord of the Rings: The Rings of Power Season 2 di San Diego Comic-Con 2024



Trailer The Lord of the Rings: The Rings of Power Season 2 diluncurkan di panel pemeran dan showrunner San Diego Comic-Con 2024. Para showrunner, J.D. Payne dan Patrick McKay, bergabung dengan belasan pemeran di panggung ikonik Hall H untuk perbincangan yang seru dan mendalam. Acara tersebut dimoderatori oleh aktris nominasi Emmy dan penggemar genre ternama, Yvette Nicole Brown. Sebanyak 6.500 penggemar hadir memenuhi area pusat konvensi.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Para pemain yang hadir dalam acara panel tersebut adalah Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Maxim Baldry, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sam Hazeldine, Ema Horvath, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Charlie Vickers, Benjamin Walker, dan Daniel Weyman.



Sinopsis The Lord of the Rings: The Rings of Power Season 2



The Lord of the Rings: The Rings of Power Season 2 memperlihatkan kembalinya Sauron. Diusir oleh Galadriel, tanpa pasukan atau sekutu, sang Pangeran Kegelapan yang telah bangkit kini harus mengandalkan kecerdikannya sendiri untuk membangun kembali kekuatannya dan mengawasi pembuatan Cincin Kekuasaan — yang akan memungkinkannya untuk mengikat semua orang di Bumi Tengah pada niat jahatnya.

Berangkat dari skala dan ambisi Musim Pertama yang epik, musim baru serial ini akan menjerumuskan karakter-karakter yang paling dicintai dan paling rentan ke dalam kegelapan, menantang masing-masing karakter untuk menemukan tempat mereka di dunia yang berada di ambang bencana. Baik itu peri dan kurcaci, Orc dan manusia, penyihir dan Harfoot, ketika persahabatan mulai renggang dan kerajaan mulai retak, kekuatan baik akan berjuang dengan lebih gagah berani untuk mempertahankan apa yang paling penting bagi mereka, yaitu satu sama lain.

Pilihan Editor: Poster The Lord of the Rings: The Rings of Power Season 2, Wujud Baru Sauron