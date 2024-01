Jeon Do Yeon - Kim Ji Won Diincar Gantikan Song Hye Kyo - Han So Hee di Drama Baru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Jeon Do Yeon dan Kim Ji Won mendapat tawaran untuk bermain dalam drama The Price of Confession. Jika diterima, maka keduanya akan mengantikan Song Hye Kyo dan Han So Hee yang dilaporkan batal membintangi drama tersebut pada Mei 2023 lalu.

Agensi Kim Ji Won, High Zium Studio sudah mengkonfirmasi langsung. "Kim Ji Won sedang dipertimbangkan untuk drama The Price of Confession," kata High Zium Studio pada Selasa, 9 Januari 2024.

Sebelumnya, terungkap bahwa Jeon Do Yeon sedang dalam pembicaraan untuk mengambil peran utama dalam drama thriller misteri tersebut setelah Song Hye Kyo dan Han So Hee keluar. “Dia telah mendapat tawaran (untuk membintangi drama) dan saat ini sedang meninjaunya," kata agensi Management SOOP pada 20 Desember 2023.

Song Hye Kyo dan Han So Hee. Foto: Instagram

Sinopsis The Price of Confession

The Price of Confession adalah sebuah karya yang menggambarkan kronik berdarah seputar kasus pembunuhan yang melibatkan dua perempuan. Plot inti berkisar pada hubungan tak terduga antara dua perempuan, yang tidak memiliki hubungan sebelumnya, saat mereka bertemu di penjara, yang mengarah pada hasil yang tidak pasti apakah ini akan menjadi yang terbaik atau terburuk bagi satu sama lain.

Song Hye Kyo dan Han So Hee Batal Bintangi The Price of Confession

Song Hye Kyo dan Han So Hee pertama kali terungkap pada 2022 sedang dalam pembicaraan untuk drama tersebut. Kemudian pada Maret 2023, kedua aktris ini membagikan gambar yang diambil bersama dengan tulisan "The Price of Confession” di Instagram Stories mereka. Sayangnya, produksi mengalami kemunduran, sehingga terhenti sementara pada paruh pertama tahun lalu.

Awalnya, drama ini dijadwalkan akan disutradarai oleh Lee Eung Bok dari Descendants of the Sun. Namun pada Januari tahun lalu, dia menolak tawaran tersebut karena masalah jadwal. Sutradara Lee Jung Hyo akhirnya yang dipilih untuk menyutradarai The Price of Confession. Lee Jung Hyo sebelumnya menggarap Crash Landing on You dan Doona!.

ALLKPOP | SOOMPI | INSIGHT KOREA

