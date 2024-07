Profil dan Rekam Jejak Aktor Korea Selatan Yoo Ah In yang Terjerat Penyalahgunaan Narkoba

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor asal Korea Selatan Yoo Ah In menghadapi tuntutan jaksa yang meminta agar pengadilan menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara dan denda sebesar 2 juta won Korea atau setara dengan Rp23,45 juta terhadapnya akibat penyalahgunaan narkoba. Sebelumnya, nama Yoo Ah In terkenal luas lewat berbagai film dan drama yang telah dibintanginya.

Dalam persidangan terakhir Yoo Ah In dan kenalannya Choi, yang didakwa tanpa penahanan atas tuduhan termasuk pelanggaran Undang-Undang Pengendalian Narkotika (obat-obatan psikotropika), menghasut pemusnahan barang bukti, pelanggaran Undang-Undang Layanan Medis, dan penipuan, seperti dilaporkan oleh All Kpop, aktor berusia 37 tahun itu dituntut oleh Jaksa 4 tahun penjara dengan denda 2 juta won, serta uang pengganti sebesar 1,54 juta won.

Kasus yang menjerat Yoo Ah In itu telah bergulir sejak ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba pada Februari 2023 dan ketahuan membeli narkoba sejak 2021. Ia juga terseret dalam beberapa tuduhan termasuk merokok ganja di Amerika Serikat bersama kenalannya dan memaksa orang lain melakukan hal serupa, hingga disebut menghancurkan beberapa alat bukti. Adapun sidang vonis dari kasus ini akan dilaksanakan pada 3 September mendatang.

Profil dan Rekam Jejak Karir Yoo Ah In

Dilansir dari IMDb, Yoo Ah In atau pemilik nama asli Uhm Hong-Sik lahir pada 6 Oktober 1986, di Daegu, Korea, sebagai anak bungsu dari tiga bersaudara. Pada tahun pertama sekolah menengah jurusan seni rupa, ia ditemukan oleh agen casting di depan sekolah dan datang ke Seoul sendiri untuk mengikuti audisi. Ia memulai debutnya dalam iklan TV untuk mi dengan nama panggung Yoo Ah In pada 2003.

Yoo Ah In kemudian menarik banyak perhatian kritikus dan pemirsa sebagai pendatang baru yang menjanjikan lewat film independen komedi keluarga Jochi Anihan-ga (2007). Ia juga memenangkan Aktor Baru Terbaik dari Asosiasi Kritikus Film Busan dan dinominasikan di Blue Dragon Film Awards.

Pada 2010, Yoo Ah In menjadi terkenal saat membintangi Sungkyunkwan Scandal yang dirilis tahun tersebut, menciptakan sindrom yang disebut 'Geol-oh Love Sickness', yang membuatnya mendapat pujian sebagai aktor unik di generasinya. Ia kemudian berperan dalam film remaja Wan-deuk-i (2011) , yang meraih kesuksesan kritis dan komersial, sehingga mengukuhkan statusnya sebagai bintang layar lebar.

Ini diikuti oleh nominasi pertama untuk Aktor Terbaik dalam kariernya. Sejak itu, ia terus membintangi berbagai karya, termasuk Paesyeon-wang (2012), Jang Ok-jung, Sarang-e Salda (2013), Kang-cheol-i (2013) dan Uahan Geojinmal (2014).

Pada 2018, Yoo ia tampil dalam film yang mendapat pujian kritis Beoning (2018) yang ditayangkan perdana di Cannes dan kemudian menjadi berita utama karena menjadi film Korea pertama yang masuk dalam daftar pendek akhir untuk Academy Award untuk Film Berbahasa Asing Terbaik.

Sejak disibukkan dengan beberapa aktivitas seperti menjalankan galeri seni dan memproduksi acara bincang-bincang atau talk show, ia membuat comeback yang cemerlang pada ketika menjadi bintang utama #Saraitda (2020), yang menjadi film hit pertama di Korea Selatan sejak COVID-19 melanda industri film dan film Korea pertama yang menduduki puncak tangga film Netflix di seluruh dunia.

Pada tahun yang sama ia membintangi Sorido eopsi (2020) membuatnya mendapatkan banyak penghargaan termasuk Fantasia International Film Festival dan Asian Film Awards. Selain itu, Yoo menjadi aktor kedua yang memenangkan Aktor Terbaik dua kali sebelum usia 40 di Blue Dragon Film Awards, dan aktor pertama yang lahir setelah tahun 1980-an yang memenangkan Aktor Terbaik dalam kategori film dan TV di Baeksang Arts Awards. Ia pun telah berhasil mengoleksi 31 penghargaan dengan 44 total nominasi.

Beberapa serial terakhir yang ia bintangi adalah Seoul Vibe atau Seouldaejakjeon (2022) sebagai Park Dong-Wook dan The Match atau Seungbu (2023) sebagai Lee Chang-Ho. Selain itu, serial Netflix yang ia perankan berjudul Goodbye Earth awalnya direncanakan rilis pada 2023. Namun akhirnya ditunda akibat kasus Narkoba yang menjeratnya.

