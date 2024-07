Jay Park Rilis Xtra McNasty, Libatkan 8 Musisi termasuk Rapper Asal Indonesia Ramengvrl

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jay Park, rapper asal Amerika Serikat yang kini berbasis di Korea Selatan, kembali dengan single terbarunya, ‘Xtra McNasty’. Pada Jumat, 26 Juli 2024, Jay Park merilis video musik penuh dari lagu tersebut di kanal YouTube resminya, JAY PARK.

Lagu ini merupakan lanjutan dari single sebelumnya yang berjudul ‘McNasty’ yang rilis pada Juni lalu. Namun kali ini, Jay Park turut memboyong delapan artis internasional untuk berkolaborasi dengannya.

Jay Park Ajak Kolaborasi Global

Dalam ‘Xtra McNasty’, Jay Park mengajak delapan musisi rap dan vokal dari berbagai negara untuk turut serta. Ada Jessi, CAMO, MIRANI, dan Lil Cherry dari Korea Selatan, MILLI dari Thailand, Awich dari Jepang, Maliibu Miitch dari Amerika Serikat, serta Ramengvrl, rapper asal Indonesia.

Melalui akun Instagram pribadinya, @moresojuplease, Jay Park membagikan antusiasmenya tentang rilis lagu ini. “Xtra McNasty out now!!! Shout out to the queens (Xtra McNasty rilis sekarang!!! Sambutlah para ratu )@jessicah_o My @awich098 @phuckitol @ramengvrl @lilcherryontop, @mirannnnnnni @maliibumiitch @camokr,” tulis mantan member boy group 2PM itu pada Jumat, 26 Juli 2024.

Proses Perilisan ‘Xtra McNasty’

Melansir dari Allkpop, perjalanan menuju perilisan ‘Xtra McNasty’ bukanlah tanpa tantangan. Jay Park dan timnya bekerja keras untuk memastikan bahwa lagu ini tidak hanya memenuhi ekspektasi penggemar, tetapi juga membawa sesuatu yang baru dan segar.

Sebelumnya, ‘McNasty’, yang dirilis pada 30 Juni 2024, telah menjadi hit global dan mendapat tanggapan positif dari para penggemar. Lagu tersebut dianggap sukses menghidupkan kembali esensi hip-hop Jay Park, sehingga ekspektasi penggemar terhadap ‘Xtra McNasty’ juga sangat tinggi.

Dengan melibatkan delapan musisi berbakat dari berbagai belahan dunia, pria yang bernama asli Park Jaebeom itu telah menciptakan sebuah kolaborasi yang dinamis. ‘Xtra McNasty’ diharapkan membawa pengalaman mendengarkan yang berbeda, dengan setiap artis memberikan sentuhan khas mereka masing-masing.

Jay Park bukanlah nama baru di industri musik hip-hop. Sejak debut solonya pada 2010, berbagai lagu miliknya jadi top hits di Korea Selatan, bahkan global. Di antaranya seperti ‘Joah’ (2014), ‘Mommae’ (2015), ‘All I Wanna Do’ (2016), ‘Me Like Yuh’ (2016), Taxi Blurr’ (feat. Natty dari KISS OF LIFE) (2014), dan tentunya ‘McNasty’ (2024).

Tidak hanya merilis lagu baru, Jay Park juga telah mengumumkan bahwa ia akan menggelar fan meeting solo bertajuk Jay Park Season 3: Dedicated 2 U pada 10 dan 11 Agustus 2024. Acara ini merupakan fan meeting pertama Jay Park dalam 11 tahun terakhir.

