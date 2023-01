Sinopsis dan Daftar Pemain Drakor Crash Course in Romance

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Crash Course in Romance sudah resmi tayang sejak 14 Januari 2023 lalu di aplikasi streaming film online, Netflix. Penayangan drama Crash Course in Romance ini menggantikan slot drama Alchemy of Souls 2 yang baru saja tamat.

Sutradara Crash Course in Romance Besut Drakor Populer

Crash Course in Romance merupakan sebuah drama yang memiliki genre komedi romantis dengan Jung Kyung Ho dan Jeon Do Yeon sebagai pemeran utamanya. Hal lain yang menarik dari drama ini adalah karena Crash Course in Romance disutradarai oleh Yoo Je Won yang telah membuat banyak drama populer. Drama populer hasil karya Yoo Je Won antara lain Abyss, Oh My Ghost, Hi Bye Mama, Hometown Cha-Cha-Cha, dan lain sebagainya.

Drama Korea Crash Course in Romance nantinya akan berjumlah 16 episode. Di awal penayangannya, drama ini memperoleh rating menjanjikan yakni lebih dari 2% rating rata-rata nasional. Lantas, siapa saja pemain drama Korea Crash Course in Romance ini? Simak informasinya berikut ini, yuk.

Sinopsis Crash Course in Romance

Drama Crash Course in Romance bercerita tentang seorang perempuan bernama Nam Haeng Seon (Jeon Do Yeon) yang merupakan pemilik toko penjual lauk pauk. Di masa lalu, Nam Haeng Seon ini merupakan seorang atlet nasional, dia juga mempunyai kepribadian yang positif dan stamina yang kuat. Sambil berjualan, di memutuskan untuk menjadi seorang mahasiswa.

Saat sedang mempersiapkan ujian masuk universitas, dia bertemu dengan Choi Chi Yeol (Jung Kyung Ho). Choi Chi Yeol sendiri merupakan instruktur pendidikan swasta yang paling populer. Dia selalu lugas dan tegas kepada orang lain, bahkan dia cenderung dingin dan kerap acuh tak acuh kepada sekitarnya.

Nam Haeng Seon yang positif dan cerita kemudian harus bertemu dengan Choi Chi Yeol yang dingin dan sensitif. Kepribadian keduanya yang saling melengkapi pun membuat hubungan mereka menjadi dekat dan menumbuhkan benih-benih cinta.

Daftar Pemain Crash Course in Romance

Drama Korea Crash Course in Romance diisi oleh deretan pemain ternama dan populer. Siapa saja? Berikut daftar pemain Crash Course in Romance beserta biodatanya.

1. Jeon Do Yeon Berperan Sebagai Nam Haeng Seon

Nama: Jeon Do Yeon

Tanggal lahir: 11 Februari 1973

Tempat lahir: Seoul, Korea Selatan

Pendidikan: Seoul Institute of the Arts, Graduate School of Korea University

Tinggi: 165 cm

Golongan Darah : O

2. Jung Kyung Ho Berperan Sebagai Shoi Chi Yeol

Nama Jung Kyoung-Ho

Tanggal lahir: 31 Agustus 1983

Tempat lahir: Korea Selatan

Tinggi: 183cm

Keluarga: Jung Eul-Young (ayah)

Instagram: @jstar_allallj

3. Roh Yeoon Seo Berperan Sebagai Nam Hae E

Nama: Roh Yoon-Seo

Lahir: 25 Januari 2000

Tempat lahir: Korea Selatan

Instagram: @rohyoonseo

4. Oh Eui Sik Berperan Sebagai Nam Jae Woo

Nama: Oh Eui-Sik

Lahir: 1 November 1983

Tempat lahir: Korea Selatan

Tinggi: 177 cm

Golongan Darah : B

Instagram: @oh_euisik

5. Lee Bong Ryun Berperan Sebagai Kim Young Joo

Nama: Lee Bong Ryun

Tempat lahir: Korea Selatan

Keluarga: Lee Gyu Ho (Suami)

Facebook: Leebongryeon

6. Shin Jae Ha Berperan Sebagai Ji Dong Hee

Nama: Shin Jae ha

Lahir: 2 April 1993

Tempat lahir: Korea Selatan

Tinggi: 178 cm

7. Jang Young Nam Berperan Sebagai Jang Seo Jin

Nama: Jang Young Nam

Tanggal lahir: 25 November 1973

Tempat lahir: Korea Selatan

Pendidikan: Seoul Institute of The Arts

8. Lee Chae Min Berperan Sebagai Lee Sun Jae

Nama: Lee Chae Min

Lahir: 15 September 2000

Tempat lahir: Korea Selatan

Tinggi:189 cm

Instagram: @l.c.m__

9. Kim Tae Jung Berperan Sebagai Lee Hee Jae

Nama: Kim Tae Jung

Lahir: 21 Januari 1999

Tempat lahir: Korea Selatan

Instagram: @ktjtsmds

10. Kim Sun Young Berperan Sebagai Jo Su Hui

Nama: Kim Sun Young

Lahir: 10 April 1976

Tempat lahir: Korea Selatan

Itulah 10 daftar pemain drama Korea Crash Course in Romance beserta biodata singkatnya. Untuk mengetahui kelanjutan ceritanya, Anda dapat menantikan episode terbaru drama ini setiap hari Sabtu dan Ahad di aplikasi streaming film online, Netflix.





RADEN PUTRI

