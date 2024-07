Sederet Bintang MCU di Upacara Hollywood Walk of Fame Bos Marvel Kevin Feige

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Marvel Studios sekaligus produser film-film Marvel Cinematic Universe (MCU) Kevin Feige menerima bintang Hollywood Walk of Fame di Los Angeles, Amerika Serikat pada Kamis, 25 Juli 2024. Sejumlah bintang MCU berkumpul di upacara peresmian tersebut untuk memberikan penghormatan kepada Bos Marvel dan prestasinya di Hollywood.

"Bagi saya, Marvel selalu menjadi impian yang tak kunjung usai, dengan suka dan duka yang tak kunjung usai, dan kembali lagi ke puncak kejayaan," ungkap Kevin Feige kepada Entertainment Tonight setelah menerima bintang. "Ini perjalanannya! Dan ini perjalanan bersama semua orang yang ada di sini bersama saya hari ini."

Bintang Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, dan sutradara Shawn Levy turut hadir di sana, sehari sebelum perilisan filmnya di Amerika pada Jumat, 26 Juli 2024. Ada pula pemeran utama Guardians of the Galaxy Chris Pratt, bintang Captain America Chris Evans, dan Captain Marvel Brie Larson. Para aktor MCU itu berkumpul di sekitar Kevin Feige saat bintang Walk of Fame-nya diresmikan. Selain itu, David Harbour, Simu Liu, Ke Huy Quan, Kathryn Hahn, dan Sebastian Stan juga terlihat hadir memeriahkan acara peresmian tersebut.

Lebih lanjut Kevin Feige ditanya mengenai karakter Marvel yang paling disukai. Tidak bisa memilih satu, ia mengaku menyukai banyak karakter Marvel.

"Maksud saya, bahkan berada di sini bersama Hugh hari ini, kembali dari audisi pertamanya di X-Men 1 25 tahun lalu hingga dia menjadi pemeran pembuka malam ini di Deadpool & Wolverine, dia telah menjalani perjalanan yang luar biasa," ungkap Kevin Feige. "Saya pikir Chris Evans, yang hadir di sini hari ini, dan apa yang telah dia lakukan dengan karakter Cap dari First Avenger hingga Endgame, saya menyukai mereka semua."

"Dan Tony Stark, tentu saja, dan apa yang Robert (Downey Jr.) lakukan dengan John Favreau," tambahnya. "(Mereka) membantu kami menciptakan dan benar-benar memulai MCU secara keseluruhan."

Kevin Feige menjadi orang ke-2.785 yang menerima bintang di Hollywood Walk of Fame. Produser film 51 tahun itu menerima bintangnya di kategori Motion Pictures. Produser Hollywood Walk of Fame Ana Martinez mengungkapkan alasan Kevin Feige berhak dianugerahi bintang bergengsi tersebut.

"The Hollywood Chamber of Commerce dengan bangga memberikan penghargaan kepada Kevin Feige dengan bintang yang memang layak diterimanya di Hollywood Walk of Fame. Hanya sedikit, jika ada, pembuat film yang memiliki dampak dan rekam jejak seperti yang dimiliki Kevin,” kata Ana Martinez. “Banyak film yang ia garap telah menjadi fenomena budaya dan bagian besar dalam sejarah dunia perfilman."

PEOPLE | COMICBOOK | ENTERTAINMENT TONIGHT

