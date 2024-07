Sinopsis dan Pemain Film Korea Dead Man, Angkat Kasus Penggelapan Uang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Korea Dead Man cocok untuk para pecinta cerita bertema kriminal yang penuh intrik dan ketegangan. Bergenre thriller-crime, film ini dibintangi oleh aktor papan atas Korea Selatan seperti Cho Jin Woong, Kim Hee Ae, dan Lee Soo Kyung.



Sinopsis Dead Man



Dead Man berkisah tentang Lee Man Jae (Cho Jin Woong), seorang pria yang menghidupi dirinya dengan meminjamkan namanya untuk dijadikan pemilik usaha sebagai figur boneka. Suatu hari, ia mengizinkan sebuah bisnis menggunakan namanya dengan imbalan 5 juta won. Namun secara tiba-tiba, Lee Man Jae dituduh secara salah telah menggelapkan 100 miliar won dan dipaksa untuk memalsukan kematiannya di Korea Selatan. Padahal faktanya, ia dikurung di sebuah penjara di China.

Baca juga: Cerita Lukman Sardi Tinggal dengan Orang Tua Angkat saat Syuting Kabut Berduri

Dengan bantuan dari seorang konsultan politik, Nyonya Sim (Kim Hee Ae), ia berhasil keluar dari penjara dan kembali ke Korea Selatan. Setelah kembali, ia berusaha mencari tahu siapa yang telah menjebaknya hingga sudah dianggap mati. Dalam pencariannya, ia bertemu dengan Gong Hee Joo (Lee Soo Kyung) yang juga sedang mencari tahu siapa yang membunuh ayahnya.



Film Korea Dead Man. Asianwiki.com

Pemain Dead Man

Baca juga: Transformasi Timothee Chalamet sebagai Bob Dylan dalam Trailer A Complete Unknown

1. Kim Hee Ae sebagai Nyonya Sim

Kim Hee Ae adalah seorang aktris veteran Korea Selatan yang telah memenangkan banyak penghargaan sepanjang kariernya dan dikenal sebagai salah satu aktor bergelar Chungmuro. Dikenal dengan kemampuan aktingnya yang mendalam dan peran-perannya yang ikonik, ia telah memenangkan berbagai penghargaan termasuk Baeksang Arts Awards dan Blue Dragon Film Awards. Beberapa karyanya yang paling terkenal termasuk drama Secret Affair dan The World of the Married, di mana ia menerima pujian luas atas penampilannya yang memukau.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

2. Cho Jin Woong sebagai Lee Man Jae

Cho JinWoong adalah seorang aktor berbakat yang telah membintangi berbagai film dan drama Korea yang sukses. Ia dikenal karena kemampuannya dalam menghidupkan karakter yang kompleks dan emosional. Cho Jin Woong telah menerima berbagai penghargaan atas perannya, termasuk dari Baeksang Arts Awards dan Grand Bell Awards. Beberapa film dan drama terkenal yang dibintanginya termasuk A Hard Day, The Handmaiden, dan Signal.

3. Lee Soo Kyung sebagai Gong Hee Joo

Lee Soo Kyung adalah seorang aktris muda yang semakin dikenal berkat kemampuan aktingnya yang memukau dan beragam. Meskipun masih relatif baru di industri ini, ia telah menunjukkan potensi besar dan menerima beberapa penghargaan dari festival film internasional. Lee Soo Kyung mulai dikenal luas berkat perannya dalam drama Law School dan film The Broker.

Film Dead Man sudah dapat disaksikan mulai Ahad, 21 Juli 2024 di Vidio.

Pilihan Editor: 4 Pemeran Drama Korea Connection yang Raih Banyak Penghargaan Bergengsi