Mengenal Jeon Do Yeon, Pemeran The Price of Confession

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Jeon Do Yeon akan membintangi drama Korea atau drakor The Price of Confession. Drakor ini sempat disoroti setelah dua aktris lainnya disebut jadi bintang utamanya mengundurkan diri. SOOP Manajemen agensi Jeon Do Yeon memberikan pernyataan atas laporan itu. “Dia telah menerima tawaran (untuk membintangi drama) dan saat ini sedang meninjaunya,” kata agensi.

Dikutip dari Soompi, Jeon Do Yeon menjadi pemeran utama setelah Song Hye Kyo dan Han So Hee meninggalkan proyek serial drama tersebut. SOOP Manajemen menyebut, pihaknya telah menerima tawaran dari tim produksi The Price of Confession. Drakor ini ceritanya berfokus keterlibatan dua wanita dalam kasus pembunuhan.

Profil Jeon Do Yeon

Jeon Do Yeon aktris senior Korea Selatan yang pernah menerima berbagai penghargaan bergengsi, salah satunya yakni aktris terbaik dalam penghargaan Cannes Film 2007. Ia berperan sebagai wanita yang kehilangan semuanya di film produksi Lee Chang Dong berjudul Secret Sunshine.

Dikutip dari My Drama List, Jeon Do Yeon lahir pada 11 Februari 1973. Do Yeon memulai debut aktingnya membintangi serial drama Our Paradise pada 1990. Do Yeon sebagai pemeran utama membintangi film The Contact sebagai pemeran utama. Jeon Do Yeon kemampuan aktingnya memerankan berbagai macam karakter sebagai dokter di serial drama A Promise, hingga menjadi pelajar dalam film berjudul The Harmonium in My Memory.

Terbaru, Jeo Do Yeon akan membintangi The Price of Confession akan bercerita tentang dua wanita yang terjebak dalam kasus pembunuhan, dikutip dari KPop Post. Drama Korea ini akan disutradarai Lee Jeong Hyo.

The Price of Confession mengikuti kisah Ahn Yun Su yang secara tidak sengaja terlibat dalam kasus pembunuhan. Ada wanita lain bernama Mo Eun. Orang-orang cenderung menghindarinya karena dia tidak terlalu bisa bergaul. Keduanya menerima konsekuensi dari kasus pembunuhan tersebut dan menjalin ikatan unik dalam prosesnya.

Mulanya The Price Confession akan dibintangi Song Hye Kyo dan Han So Hee pada 2022. Pada Mei 2023, keduanya memutuskan untuk mundur dari The Price Confession. Proses produksi drama itu juga dihentikan sementara.

