4 Serba-serbi Drakor The Price of Confession, Pergantian Pemeran hingga Sutradara

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor The Price of Confession akan bercerita tentang dua wanita yang terjebak dalam kasus pembunuhan, dikutip dari KPop Post. Drama Korea ini akan disutradarai Lee Jeong Hyo.

The Price of Confession mengikuti kisah Ahn Yun Su yang secara tidak sengaja terlibat dalam kasus pembunuhan. Ada wanita lain bernama Mo Eun. Orang-orang cenderung menghindarinya karena dia tidak terlalu bisa bergaul. Keduanya menerima konsekuensi dari kasus pembunuhan tersebut dan menjalin ikatan unik dalam prosesnya.

Tentang The Price of Confession

1. Dibintangi Song Hye Kyo dan Han So Hee

The Price Confession drama bergenre thriller misteri. Drama ini menceritakan keterlibatan dua wanita seputar kasus pembunuhan. MulanyaThe Price Confession akan dibintangi Song Hye Kyo dan Han So Hee pada 2022. Pada Mei 2023, keduanya memutuskan untuk mundur dari The Price Confession. Proses produksi drama itu juga dihentikan sementara.

2. Pemeran Hengkang

Song Hye Kyo dan Han So Hee keluar sepihak dari proyek drama The Price of Confession. Agensi Song Hye Kyo, United Artist Agency tidak mengetahui keputusan pihak produksi The Price Confession yang mengeluarkan aktrisnya. Agensi dari Han So Hee mengetahui kabar tersebut melalui berita. "Kami baru mengetahui informasi terkait penampilan Han So Hee dalam drama The Price of Confession dibatalkan lewat pemberitaan," menurut keterangan agensi.

3. Diperankan Jeon Do Yeon

Setelah ditinggal Song Hye Kyo dan Han So Hee pada Mei 2023, The Price of Confession akan dibintangi Jeon Do Yeon. SOOP Manajemen agensi Jeon Do Yeon telah menyampaikan kabar itu. “Dia telah menerima tawaran untuk membintangi drama dan saat ini sedang meninjaunya,” kata SOOP dikutip dari Soompi.

4. Pergantian Sutradara

Sutradara The Price Confession juga berganti. Mulanya, drama ini akan dipimpin oleh sutradara Lee Eung Bok. Namun, tawaran tersebut ditolak karena jadwalnya yang berbenturan. The Price Confession dikabarkan akan dilanjutkan Shim Na Yeon dengan Song Hye Kyo dan Han So Hee sebagai pemerannya. Tapi ketiganya mundur bersamaan.

Saat ini, Lee Jung Hyo yang menyutradarai Crash Landing on You dan Doona! akan berperan sebagai sutradara untuk drama tersebut. Jeon Do Yeon dan Lee Jung Hyo sebelumnya pernah bekerja sama dalam drama The Good Wife yang tayang pada 2016.

Pilihan Editor: Jeon Do Yeon Pertimbangkan Main di Drama The Price of Confession