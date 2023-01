Sinopsis Crash Course in Romance, Episode Pertama Raih Rating Menjanjikan

TEMPO.CO, Jakarta - Crash Course in Romance merupakan drama Korea terbaru yang mulai tayang di Netflix pada Sabtu, 14 Januari 2023. Dibintangi Jeon Do Yeon dan Jung Kyung Ho, episode pertama Crash Course in Romance meraih rating yang menjanjikan.

Episode pertama yang tayang kemarin malam memperoleh rating nasional rata-rata sebesar 4,0 persen. Crash Course in Romance juga menempati posisi pertama dalam slot waktunya di semua saluran, bahkan termasuk jaringan siaran publik di antara demografi utama pemirsa berusia 20 hingga 49 tahun, yang memperoleh rata-rata nasional sebesar 2,1 persen.

Disutradarai oleh Yoo Jae Won dan ditulis oleh Yang Hee Seung, Crash Course in Romance mengikuti kisah cinta yang tidak biasa antara guru matematika No.1 Korea dan pemilik restoran makanan siap saji. Dalam drama komedi romantis ini, aktris Jeon Do Yeon akan berperan sebagai koki dan pemilik bisnis bernama Nam Haeng Sun yang juga mantan atlet nasional.

Karakter Jeon Do Yeon dan Jung Kyung Ho di Crash Course In Romance

Seorang ibu yang berbakti yang melepaskan statusnya sebagai atlet nasional demi keluarganya, Nam Haeng Sun terlambat mengetahui tentang ujian masuk karena putrinya, yang sekarang duduk di bangku SMP.

“Pesona Haeng Sun adalah dia ceria dan optimis. Meskipun dia terlihat sederhana, Haeng Sun adalah orang bijak yang dengan rajin dan mengagumkan berpegang teguh pada kehidupan yang dia pilih untuk dirinya sendiri," kata Jeon Do Yeon.

Sementara Jung Kyung Ho akan berperan sebagai Choi Chi Yeol, seorang tutor matematika selebriti. "Seperti yang bisa Anda ketahui dari genrenya, ‘bittersweet romance,’ ini adalah drama menawan yang akan menyentuh hati pemirsa dengan berbagai cara," kata Jung Kyung Ho.

SOOMPI | ALLKPOP

