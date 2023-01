Album Stamp On It dari GOT the Beat Puncaki Tangga Lagu iTunes di 18 Negara

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola K-pop, GOT the Beat comeback dengan merilis mini album pertama mereka bertajuk Stamp On It, pada Senin, 16 Januari 2023. Perilisan tersebut bersamaan dengan video musik untuk judul lagu dengan nama yang sama.

Tak lama setelah dirilis, Stamp On It langsung masuk ke chart iTunes di berbagai negara di dunia. Stamp On It memulai debutnya langsung di peringkat 1 chart album iTunes di total 18 negara, termasuk Australia, Brasil, Kanada, Chili, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Meksiko, Filipina, Qatar, Rusia, Singapura, Taiwan , Thailand, Amerika Serikat, Vietnam, dan lainnya.

Stamp On It dari GOT the Beat

Stamp On It adalah lagu dance dengan dasar R&B dan hip hop yang mengesankan. Bersamaan dengan vokal yang energik dan penampilan yang bertenaga, liriknya menceritakan kisah pendakian ke posisi teratas di tengah persaingan yang ketat.

Album Stamp On It GOT the Beat terdiri dari enam lagu, termasuk judul lagu dengan nama yang sama, Goddess Level dan Alter Ego.

Pada 23 Desember 2022, SPOTV News mengabarkan bahwa GOT the Beat akan merilis lagu baru pada Januari 2023. Menanggapi laporan tersebut, sumber dari SM Entertainment selaku agensi GOT the Beat membagikan, “GOT the Beat sedang mempersiapkan dengan tujuan untuk melakukan comeback di bulan Januari. Tolong tunjukkan banyak minat.”

Awal tahun ini tepatnya pada Selasa, 3 Januari 2023, grup proyek baru ini merilis Step Back, sebuah lagu hip hop dan R&B yang membuat ketagihan yang menempati peringkat tinggi di tangga musik setelah dirilis.

GOT the Beat Gabungan dari 7 Idola K-pop di SM Entertainment

GOT the Beat adalah unit pertama dalam proyek Girls on Top (GOT) SM Entertainment, di mana idola K-pop perempuan SM Entertainment bergabung dalam sub-unit yang berbeda. Terdiri dari 7 idola K-pop perempuan di bawah naungan yang dikelola oleh SM Entertainment, yaitu BoA, Taeyeon dan Hyoyeon dari Girls' Generation atau SNSD, Seulgi dan Wendy dari Red Velvet, serta Karina dan Winter dari aespa. GOT the Beat memulai debutnya dengan single digital Step Back pada 2022 .

