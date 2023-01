5 Fakta Unik SuperM Menjelang Comeback

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 1 Januari 2023, SM Entertainment merilis video teaser dengan logo grup dan tulisan SuperM will be coming in 2023. SuperM debut sejak Oktober 2019 dengan anggota Taemin SHINee, Baekhyun EXO, Kai EXO, Taeyong NCT, Ten WayV, Lucas WayV, dan Mark NCT. Grup itu dijuluki ,The Avengers of K-Pop.

Mengutip Antara, video yang berdurasi 26 detik dan memperlihatkan seolah-olah tujuh kekuatan yang diwakili warna berbeda menyatu dan membentuk logo SuperM. Video ini sudah ditonton sebanyak lebih dari 427 ribu kali. Sempat menduduki posisi ketujuh terpopuler di YouTube. Sebelum SuperM comeback, simak beberapa fakta unik yang dirangkum Tempo.

Apa saja fakta unik SuperM?

1. Anggota SuperM dipilih SM Entertainment

Saat konferensi pers menjelang debut SuperM pada 4 Oktober 2019, pemimpin grup, Baekhyun menyebutkan, setiap anggota dipilih oleh Lee Soo Man, pendiri SM Entertainment. Lee Soo Man juga dikenal sebagai pelopor K-pop. Mengutip Soompi, sambil bergurau Taemin berkata menjadi satu-satunya anggota yang tersisa dari grup aslinya SHINee. Anggota grup SHINee yang lainnya sedang menjalani wajib militer.

2. Duta besar global Korean Air

Pada 6 November 2019, SuperM secara resmi ditunjuk sebagai duta global Korean Air di kantor pusat utama maskapai di Seoul. Mereka berfoto di depan pesawat dengan hiasan gambar promosi. SuperM juga merilis single proyek promosi mereka dengan Korean Air dengan judul Let's Go Everywhere pada 18 November 2019, dilansir Allkpop.

Semua penumpang di penerbangan maskapai akan menonton video itu sebelum lepas landas. Menurut SM Entertainment, hasil dari lagu tersebut akan disumbangkan ke Global Citizen.

3. SuperM debut The Ellen Show

Mengutip Yonhap, SuperM menampilkan lagu utama dari album mereka, Monster & Infinity untuk pertama kali di acara bincang-bincang Amerika Serikat The Ellen DeGeneres Show. Menurut agensi SM Entertainment, SuperM hadir di Ellen Show untuk berbincang-bincang mengenai debut mereka. SuperM tidak segan untuk mengajari sang pembawa acara, Ellen DeGeneres menari mengikuti lagu Jopping, seperti yang terlihat dalam video di kanal YouTube TheEllenShow.

4. Album debut SuperM di Billboard 200

K-pop telah menjadi kuat di industri musik global. Sebab, hadirnya BTS dengan rekor untuk album K-Pop pertama yang bertahan satu tahun di Billboard 200. Mengikuti jejak penyanyi Boy With Luv, mini album debut SuperM juga mempertahankan tempatnya di daftar Billboard 200 selamat empat pekan berturut-turut setelah sebelumnya pernah menempati peringkat pertama, seperti dikutip Billboard.

5. SuperM dijuluki The Avengers of K-Pop

Mengutip USA Today, SuperM mendapat julukan The Avengers of K-Pop, karena grup itu terdiri ata tujuh artis yang masing-masing namanya sudah tenar. Mereka merupakan anggota dari EXO, SHINee, NCT, dan WayV sehingga wajar saja julukan ini melekat oleh SuperM.

