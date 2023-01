5 Fakta tentang Winter Aespa, Musim Dingin hingga Penggemar EXO

TEMPO.CO, Jakarta - Winter Aespa baru saja berulang tahun usia 22. Winter dianggap sebagai idola serba bisa oleh para penggemarnya. Winter anggota pertama di grup Aespa. Ia lead vocalist dan lead dancer di Aespa. Winter menjadi anggota Aespa diperkenalkan SM Entertainment pada 27 Oktober 2020.

Deretan fakta tentang Winter Aespa

1. Nama asli Kim Min Jeong

Mengutip KProfiles, Winter Aespa tidak debut dengan nama aslinya. Winter terlahir dengan nama Kim Min Jeong. Ia lahir pada 1 Januari 2001 di Busan, Korea Selatan. Winter juga punya beberapa nama julukan, Gyeoullie yang berarti musim dingin dalam bahasa Korea, Mindoongie, Kim Gyeoul, Baby Bunny, Winyomi, Melon Bbang dengan arti roti melon dalam bahasa Korea, Wintokkie (WinRabit), Winjeong.

Winter nama yang dipilih. Sebab, Winter lahir pada musim dingin merujuk Bahasa Inggris. Nama Winter dianggap mewakili citra yang jelas dan polos, seperti pribadi aslinya.

Baca: Aespa Ditunjuk Jadi Duta Global Chopard Pancarkan Kekuatan Bintang

2. Penyuka makanan manis

Winter penyuka makanan manis. Beberapa makanan favorit Winter antara lain cokelat, snack, jelly, taro smoothie, jajangmyeon, lasagna, cake, roti dan cookies. Ia juga suka minum susu.

3. Sering dianggap mirip Taeyeon SNSD

Banyak penggemar menganggap Winter, terlihat seperti Taeyeon Girls' Generation (SNSD). Menurut Anda, apakah Winter Aespa dan Taeyon SNSD mirip?

4. Winter anggota GOT The Beat

Tak hanya anggota grup Aespa. Winter juga terpilih menjadi salah satu anggota dari GOT The Beat. Grup super itu beranggotakan tujuh orang idola dalam naungan SM Entertainment. Pada 27 Desember 2021, bersama dengan Karina temannya di Aespa, Winter menjadi anggota grup GOT The Beat.

Mengutip Kpopping, Winter memulai debutnya sebagai anggota Got The Beat dari proyek Girls On Top pada 3 Januari 2022.

5. Winter penggemar EXO

Winter mengakui ia penggemar EXO. Winter menyukai EXO sejak masih sekolah. Winter sangat menyukai suara Baekhyun dan ingin berkolaborasi dengan idolanya itu.

Baca: Winter Aespa Bernama Asli Kim Min Jeong, Bagaimana Asal-usul Nama Populernya Itu?

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.