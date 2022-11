Profil Go Kyung Pyo, Aktor Drama Reply 1988 hingga Love in Contract

TEMPO.CO, Jakarta - Go Kyung Pyo aktor Korea Selatan yang dikenal lewat perannya dalam drama Chicago Typewriter, Reply 1988, dan Love in Contract. Belakangan namanya banyak dibicarakan saat menghadiri Blue Dragon Film Awards pada Jumat malam, 25 November 2022. Kelakuannya yang dianggap kocak itu menyita perhatian publik. Namanya sempat memuncaki trending topic Twitter selama acara itu berlangsung.

Profil Go Kyung Pyo

Mengutip The Famous People, Go Kyung Pyo lulusan Universitas Konkuk dan memulai debutnya sebagai selebriti pada 2010 melalui acara komedi, Saturday Night Live South Korea.

Semasa kuliah, pria kelahiran 11 Juni 1990 di Seoul itu cukup aktif dalam dunia teater dan seni rupa. Go Kyung Pyo suka membuat sketsa sejak masih sekolah dasar hingga kini. Ia diketahui juga mengoleksi sejumlah manga dan buku komik Barat.

Ia mulai karier di industri hiburan lewat karakternya di Saturday Night Live South Korea, Go Kyung Pyo terus menjadi salah satu pemain dalam serial ini hingga musim ketiga. Kariernya sebagai aktor bermula pada 2011. Saat itu ia membintangi film independen dengan produksi anggaran rendah berjudul Jungle Fish 2. Pada tahun yang sama, ia juga muncul dalam film Graduation Trip dan A Millionaire on the Run.

Baca: 5 Fakta Menarik Drama Love in Contract yang Diperankan Park Min Young

Kariernya sebagai pemeran dalam drama Korea atau drakor mulai berkembang saat ia muncul dalam serial I Believe in Love dan Operation Proposal. Ia mendapat popularitas dalam dunia serial ketika muncul dalam drama komedi populer berjudul Standby.

Karakter Go sebagai aktor romantis dan humoris diperkuat melalui penampilan dalam drama Flower Boys Next Door. Menurut The Famous People, drama itu cukup populer di kalangan penggemar. Tapi, mendapatkan ulasan kritis menurut para kritikus.

Jalan Go Kyung Pyo di industri hiburan berkembang setelah dia mendapat peran utama dalam film horor berjudul Horror Stories 2 (2013). Go Kyung Pyo mendapat nominasi dari Blue Dragon Film Awards.

Popularitas Go Kyung Pyo

Puncak popularitas Pyo ketika ia memerankan salah satu karakter utama dalam serial drama sukses secara komersial dan kritik, Reply 1988 (2015). Drama ini mengisahkan lika-liku kehidupan sebuah keluarga di bagian utara Seoul.

Pada 2016, Pyo kembali meraih prestasi dengan memainkan peran utama dalam drama Jealousy Incarnate. Berkat drama ini, ia mendapat anugerah New Star Award dan Top Excellence Award di SBS Drama Awards.

Saat pemutaran perdana Jealousy Incarnate, Pyo tampak senang berinteraksi dengan penggemarnya saat memberikan kejutan. Ia datang langsung di pemutaran film itu. Pada tahun yang sama, Go juga sempat menerima nominasi dari Baeksang Arts Awards untuk perannya dalam film Coin Locker Girl.

Saat ini, Go Kyung Pyo semakin dikenal oleh publik lewat perannya sebagai tokoh utama dalam drama komedi dan romantis, Love in Contract, sebagai Jung Ji-Ho. Drama Korea itu tayang pertama kali pada 21 September 2022 dan bisa ditonton di sejumlah layanan streaming, termasuk Netflix.

Baca: Love in Contract Tayang Hari Ini, Park Min Young Jadi Istri Kontrak Profesional

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu