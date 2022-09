5 Fakta Menarik Drama Love in Contract yang Diperankan Park Min Young

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah sukses membintangi drama Korea Forecasting Love and Weather, Park Min Young kembali hadir dalam drakor terbaru berjudul Love in Contract. Di drama ini, ia beradu akting bersama Go Kyung Pyo dan Kim Jae Young. Serial drama Love in Contract sendiri mengisahkan seorang wanita yang bekerja sebagai istri kontrak profesional. Drama Korea terbaru yang disutradarai Nam Sung Woo dan ditulis oleh Ha Goo Dam ini mengusung genre romance comedy.

Sinopsis Drama Korea Love in Contract

Melansir mydramalist.com, drama korea Love in Contract mengisahkan seorang wanita yang bekerja sebagai istri kontrak profesional. Tak bisa dipungkiri, wanita berbakat dan menawan seperti Choi Sang Eun adalah tipe pasangan idaman para pria.

Sadar akan kelebihan yang dimiliki, Choi Sang Eun memilih menggunakannya untuk bekerja sebagai istri kontrak profesional. Dirinya berusaha menjadi pasangan yang sempurna untuk setiap kliennya.Sang Eun memungkinkan para klien yang menggunakan jasanya untuk menjalani kehidupan lajang yang sempurna, tanpa harus terikat dalam hubungan seumur hidup yakni pernikahan sesungguhnya.

Klien jangka panjangnya, Jung Ji Ho, telah menggunakan jasa Sang Eun selama lima tahun terakhir di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Keadaan mulai rumit saat ia mendapatkan klien baru, Kang Hae Jin, aktor populer yang menggunakan jasanya setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Seiring berjalannya waktu, ia diam-diam menaruh hati pada kliennya itu.

Fakta Drama Korea Love in Contract

Drama Korea Terbaru tvN

Love in Contract, salah satu drama Korea terbaru yang tayang di tvN. Dibintangi oleh Park Min Young dan Go Kyung Pyo, drama ini menggantikan slot drama sebelumnya yang berjudul Adamas. Drama Korea ini mulai tayang sejak 21 September 2022. Anda bisa streaming drama Love in Contract secara legal di Prime Video maupun Viki.

Kolaborasi Pertama Park Min Young dan Go Kyung Pyo

Park Min Young kembali tampil di layar drama Love in Contract setelah sebelumnya sukses membintangi Forecasting Love and Weather. Baik Park Min Young dan Go Kyung Pyo, keduanya artis Korea papan atas yang sukses membintangi berbagai drama, mulai dari genre romance hingga action. Love in Contract menjadi drama kolaborasi pertama antara keduanya sebagai pemeran utama sekaligus lawan main.

Karakter Utama Pria Misterius

Di drama Love in Contract, Go Kyung Pyo berperan salah seorang klien pernikahan kontrak. Ia mengambil peran misterius sebagai seseorang yang berurusan dengan hukum, serta memiliki kekayaan berlimpah. Namun, lima tahun berlalu, Choi Sang Eun masih tak kunjung mengetahui profesi suami kontraknya itu dan siapa dia sebenarnya.

Chemistry Kuat Antarpemain

Drama Love in Contract menawarkan chemistry fantastis antara Park Min Young, Go Kyung Pyo, dan Kim Jae Young. Dalam sebuah wawancara, Kim Jae Young menuturkan bahwa chemistry antar pemain sangat bagus sehingga ia selalu menikmati proses syuting. Ia juga menambahkan, semua aktor dan aktris yang berperan dalam drama tenggelam dalam karakter dengan baik, jadi dirinya belajar banyak dari mereka juga.

Dibintangi Aktor dan Aktris Korea Terkenal

Park Min Young, Go Kyung Pyo, dan Kim Jae Young masuk dalam deretan artis Korea papan atas. Selain ketiga pemain tadi, drama Love in Contract juga turut mengundang Im Jin Ah atau lebih dikenal dengan Nana dari girlband After School. Nana hadir dalam drama tersebut di episode perdana sebagai cameo yang terlibat kencan dengan Kang Hae Jin (Kim Jae Young).

Daftar Pemain Drama Korea Love in Contract

Park Min Young sebagai Choi Sang Eun Go Kyung Pyo sebagai Jung Ji Ho Kim Jae Young sebagai Kang Hae Jin Jin Kyung sebagai Yoo Mi Ho Park Chul Min sebagai Manager Ahn Suk Hwan sebagai Jung Kil Tae Kim Dong Hyun sebagai Choi Sang-Moo Bae Hae Sun sebagai Kim Sung Mi Kim Hyun Mok sebagai Yoo Jung Hwan Oh Ryoong sebagai Kang Sun Jin Lee Seung Chul sebagai Kang Jin Ahn Suk Hwan sebagai Jeong Gil Tae Yang Jung Ah sebagai Choi Ran Hui Jung Sung Ho sebagai Choi Chan Hui Im Jin Ah (Nana After School) sebagai cameo Jun Jung Il sebagai pemain pendukung Lee Joo Bin sebagai pemain bintang tamu

Itu dia daftar pemain, sinopsis, dan fakta lengkap drama Korea Love in Contract. Dapatkah Choi Sang Eun mengesampingkan perasaannya dengan tetap bersikap profesional sebagai istri pernikahan kontrak?

