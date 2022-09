Love in Contract Tayang Hari Ini, Park Min Young Jadi Istri Kontrak Profesional

Love in Contract disutradarai oleh Nam Sung Woo (My Roommate Is A Gumiho, 100 Days My Prince) dan ditulis oleh Ha Gu Dam. Drama komedi romantis ini akan tayang secara eksklusif di Prime Video di Indonesia setiap minggunya, dengan episode baru setiap Rabu dan Kamis pukul 21.55 WIB.

"Itu (Forecasting Love and Weather) adalah proyek yang saya memiliki banyak dialog dan menerima banyak tekanan mental. Ketika saya melihat naskah ini (Love in Contract), saya menjadi serakah berpikir bahwa saya ingin bermain dan tertawa saat syuting. Saya sangat senang kembali ke lokasi di mana (karakter saya) bisa tertawa lagi," kata Park Min Young dalam konferensi pers pada Senin, 19 September 2022.

Sebelum membintangi Love in Contract, Park Min Young tampil di drama Forecasting Love and Weather bersama Song Kang. Forecasting Love and Weather berkisah seputar kisah romantis pasangan yang bekerja di Badan Meteorologi Korea. Park Min Young mengungkapkan kalau dua drama tersebut sangat bertolak belakang khususnya terkait pengalaman yang didapatkan.

Go Kyung Pyo, Park Min Young, dan Kim Jae Young membintangi drama Korea Love in Contract. Foto: Instagram tvN.

TEMPO.CO , Jakarta - Drama Korea terbaru, Love in Contract tayang mulai hari ini, Rabu, 21 September 2022 di Prime Video . Menampilkan Park Min Young , Go Kyung Pyo, dan Kim Jae Young, serial komedi romantis ini mengikuti seorang perempuan yang bekerja sebagai istri kontrak profesional.

