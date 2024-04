7 Fakta Unik Goodbye Earth, Drakor yang Tayang 26 April 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Goodbye Earth akan tayang di Netflix pada 26 April 2024. Drama Korea ini dikenal juga dengan nama Jongmalui Babo atau The Fool at the End of the World. Memiliki total 12 episode dengan tagline We await the end to come, drakor ini mengusung genre thriller, sci-fic atau fiksi ilmiah, drama, dan psikologis. Terdapat sejumlah fakta unik baik di dalam layar hingga di belakang layar drakor tersebut. Apa saja?

1. Diadopsi dari Novel Jepang

Dikutip dari Netflix, Goodbye Earth diadopsi dari novel berjudul sama karya penulis Jepang ternama, Kotaro Isaka. Kotaro Isaka dikenal karena komentar sosialnya yang berwawasan luas. Serial ini bercerita tentang orang-orang yang menjalani 200 hari terakhir sebelum sebuah asteroid diperkirakan menabrak Bumi.

2. Digarap oleh Sutradara Netflix 'My Name'

Dikutip dari Antara, Goodbye Earth ditukangi sutradara Kim Jin Min yang sudah memproduksi belasan drakor. Sederet drakor yang disutradarai oleh Kim Jin Min adalah My Name, Extracurricular, Lawless Lawyer, The Liar and His Lover, hingga Marriage Contract. Sementara itu, naskah Goodbye Earth ditulis oleh Jung Sung Joo. Sebelum ini, Jung Sung Joo telah mendapat penghargaan Best Screenplay dari Baeksang Arts Awards berkat karyanya di drama Secret Affair.

3. Reuni Yoo Ah In dan Jeong Seong Joo

Dilansir dari Antara, serial ini menjadi ajang reuni Yoo Ah-in dengan penulis skenario Jeong Seong-joo. Keduanya pernah bekerja bersama di drama hit JTBC “Secret Love Affair” yang tayang pada 2014. Dikutip dari Asian Wiki, Secret Affair menceritakan kisah percintaan rahasia antara Oh Hye-Won diperankan Kim Hee-Ae dan Lee Sun-Jae diperankan Yoo Ah-In. Lee Sun-Jae adalah pianis berusia 20-an yang terlibat hubungan cinta dengan Oh Hye-Won, seorang direktur perencanaan di Seohan Arts Foundation.

4. Akhir kehidupan manusia

Goodbye Earth bercerita tentang orang-orang yang menjalani 200 hari terakhir sebelum sebuah asteroid diperkirakan menabrak Bumi. Benda langit tersebut juga diprediksi akan menghancurkan planet yang dihuni oleh umat manusia ini. Segera setelah mengetahui berita tersebut, seluruh masyarakat pun mengalami kebingungan. Mereka melakukan dan mempersiapkan segala hal menuju akhir dunia agar tidak menyesal. Mulai dari melakukan pekerjaan sukarela, kembali ke kampung halaman, mempersiapkan perbekalan dan transportasi, hingga melarikan diri.

5. Pemeran

Drakor ini dibintangi oleh deretan aktor dan aktris ternama Korea. Di antaranya adalah Ahn Eunjin, Yoo Ah In, Jeong Sung Woo, dan Kim Yoon Hye. Dalam drama ini, Ahn Eunjin berperan sebagai Jin Se Kyung yang bekerja sebagai guru sekolah menengah di Kota Woongchun. Yoo Ah In diceritakan menjadi pacar Jin Se Kyung. Ada Jeon Seong Woo menjadi asisten pendeta gereja bernama Woo Sung Jae, serta seorang komandan batalion pendukung layanan tempur bernama Kang In Ah diperankan Kim Yoon Hye.

6. Pemeran utama positif Narkoba

Pemeran utama Yoo Ah-in dinyatakan positif menggunakan obat bius propofol setelah menjalani tes narkoba pada Kamis, 23 Februari 2023. Dikutip dari Antara, Yoo Ah-in diperiksa menyusul laporan Kementerian Keamanan Pangan dan Obat-obatan Korea Selatan yang menduga dirinya telah membeli propofol untuk tujuan non-medis sejak 2021. Propofol merupakan obat penginduksi tidur yang kuat yang biasa digunakan dalam operasi medis.

7. Tunda Rilis karena Skandal Yoo Ah In

Goodbye Earth awalnya dijadwalkan rilis pada 2023, namun ditunda karena kontroversi aktor Yoo Ah In. Dikutip dari Mydramalist, Yoo Ah In dituduh menggunakan propofol sebanyak 181 kali dengan kedok anestesi obat penenang di rumah sakit di Seoul sejak September 2020 hingga Maret 2022. Selain itu, dari Mei 2021 hingga Agustus 2022, ia diduga membeli sekitar 1.100 obat tidur melalui jalur ilegal.

