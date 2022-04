Olivia Rodrigo dan Billie Eilish Bakal Bersaing Ketat di Grammy Awards 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Olivia Rodrigo dan Billie Eilish diprediksi bakal bersaing ketat mendapatkan kategori Record of the Year dalam Grammy Awards 2022. Prediksi ini dikeluarkan oleh Billboard.com yang mengadakan vote secara mandiri untuk memprediksi para pemenang dalam kategori Record of The Year itu. Ada sekitar sepuluh lagu yang dinominasikan mulai dari Freedom oleh Jon Batiste, Happier Than Ever-nya Billie Eilish, hingga Drivers License yang dinyanyikan Olivia Rodrigo.

"Dan sekarang, Billboard ingin tahu siapa yang menurut Anda harus membawa pulang Record of the Year! Jon Batiste memimpin tahun ini dengan 11 nominasi secara keseluruhan. Tetapi apakah albumnya Freedom mendapatkan memiliki suara Anda? Atau akankah Billie Eilish dapat hattrick yang mengukir sejarah setelah memenangkan penghargaan tersebut dalam dua tahun terakhir?" tulis Billboard ketika menggelar vote, seperti dikutip Tempo.co pada Ahad, 3 April 2022.

Hingga pukul 15.03, Olivia Rodrigo masih memimpin di posisi pertama dengan perolehan suara sebesar 27,13 persen, disusul Billie Eilish dengan suara 20,7 persen. Di urutan ketiga ada Silk Sonic, Leave the Door Open dengan 13,61 persen, disusul Doja Cat sebesar 10,65 persen. Lalu, ada Justin Bieber dengan 8,41 persen, mengekor di belakangnya Lil Nas X dengan 7,42 persen.

Di urutan selanjutnya ada Tony Bennett dan Lady Gaga dengan 6,97 persen, ABBA dengan 3,74 persen, Brandi Carlile dengan 0,84 persen, dan terakhir ada Jon Batiste dengan 0.53 persen. Itu adalah prediksi sementara, meskipun bisa melihat secara garis besar siapa pemenangnya tapi bukan tak mungkin meleset. Tidak ada yang tahu dengan pasti siapa pemenangnya sebelum pembacaan pemenang disiarkan.

Billie Eilish (Instagram/@billieeilish)

Penghargaan musik bergengsi Grammy Awards ke-64 secara resmi berlangsung di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Amerika Serikat pada Senin pagi, 4 April 2022 waktu Indonesia. Dari total 86 nominasi kategori, Record of The Year menjadi salah satu kategori yang paling dinantikan serta memantik rasa penasaran penggemar untuk mengetahui pemenangnya.

Ada beragam lagu hits dengan streaming terbesar tahun ini seperti Peaches oleh Justin Bieber, Montero (Call Me By Your Name) oleh Lil Nas X, serta Drivers License-nya Olivia Rodrigo yang meraih kesuksesan besar. Selain itu, adapula Freedom oleh Jon Batiste yang membuatnya menjadi musisi peraih nominasi terbanyak di tahun ini dengan sebelas kategori.

Ada juga karya yang rasanya bisa dipertimbangkan untuk membawa pulang piala Grammy Awards 2022 pada kategori Record of The Year seperti Kiss Me More oleh Doja Cat feat. ZSA, lagu klasik I Get a Kick Out of You oleh Tony Bannett dan Lady Gaga, Right on Time Brandi Carlile, I Still Have Faith in You ABBA, atau Leave The Open Door oleh Silk Sonic yang sebelumnya telah membawa mereka meraih penghargaan Best Group dalam ajang BET Award 2021.

Pada Record of The Year, para pemilih Grammy menominasikan berbagai lagu beragam mulai dari Pop, R&B, dan lainnya. Dan dari 10 nominasi lagu tersebut, menurutmu siapa yang akan memenangkan penghargaan Grammy Awards 2022 pada kategori Record of The Year? Benarkah Olivia Rodrigo dan Billie Eilish akan bersaing ketat?

DIAH RETNO ANDANI| GRAMMY.COM | BILLBOARD.COM

