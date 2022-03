BTS hingga Billie Eilish akan Tampil di Grammy Awards 2022

TEMPO.CO, Jakarta - BTS hingga Billie Eilish dikonfirmasi akan tampil di Grammy Awards ke-64. Mereka akan tampil di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas pada Minggu, 3 April 2022.

The Recording Academy resmi mengumumkan daftar artis pertama yang akan tampil di Grammy Awards mendatang, melalui situs resminya pada Selasa, 15 Maret 2022. Mereka adalah Brothers Osborne, BTS, Brandi Carlile, Billie Eilish, Lil Nas X dengan Jack Harlow, dan Olivia Rodrigo.

"Kami akan tampil di #GRAMMYs 3 April di @CBS! Sampai jumpa di Music's Biggest Night @RecordingAcad!" cuit akun Twitter resmi BTS @bts_bighit pada Selasa, 15 Maret 2022.

Tahun ini, BTS masuk dalam nominasi Best Pop Duo/Group Performance untuk lagu Butter. Musisi lain yang masuk dalam nominasi tersebut adalah Coldplay, Lady Gaga & Tony Bennett, Justin Bieber & Benny Blanco dan Doja Cat Featuring SZA.

Brothers Osborne mendapat nominasi Best Country Duo/Group Performance dan Best Country Album. Pemenang Grammy enam kali, Brandi Carlile dinominasikan untuk Record Of The Year, Song Of The Year, Song Of The Year, Best Pop Solo Performance, dan Best American Roots Performance.

Pemenang Grammy tujuh kali, Billie Eilish tahun ini mendapatkan tujuh nominasi, yaitu Record Of The Year, Album Of The Year, Song Of The Year, Best Pop Solo Performance, Best Pop Vocal Album, Best Music Video, dan Best Music Film.

Pemenang Grammy dua kali, Lil Nas X dinominasikan untuk Record Of The Year, Album Of The Year, Song Of The Year, Best Melodic Rap Performance, Best Music Video. Jack Harlow memiliki dua nominasi tahun ini untuk karyanya di Montero, dalam kategori Best Melodic Rap Performance dan Album Of The Year

Penyanyi asal Amerika Serikat berusia 19 tahun, Olivia Rodrigo mendapatkan tujuh nominasi, yaitu Record Of The Year, Album Of The Year, Song Of The Year, Best New Artist, Best Pop Solo Performance, Best Pop Vocal Album, dan Best Music Video.

Grammy Awards 2022 yang sempat ditunda karena lonjakan kasus Covid-19, akan dipandu oleh Trevor Noah dan disiarkan langsung di jaringan televisi CBS pada Minggu, 3 April 2022, pukul 20.00 waktu setempat atau Senin, 4 April 2022 pukul 07.00 waktu Indonesia.

Setelah tampil di Grammy Awards 2022, BTS akan menggelar konser di Las Vegas. BTS Permission to Dance On Stage - Las Vegas akan digelar di Allegiant Stadium dimulai pada 8 hingga 9 April 2022, dilanjutkan pada 15 hingga 16 April 2022. Khusus tanggal 16 April 2022, konser juga akan diadakan secara online. Keempat hari tersebut akan disiarkan langsung di layar lebar di MGM Grand Garden Arena dalam acara Live Play.

