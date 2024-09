Andien akan Jadi Bintang Tamu di Gala Dinner Sail to Indonesia Goes to BMTH

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pe nyanyi jazz Andien Andie akan tampil dalam acara Gala Dinner Sail to Indonesia Goes to Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang digelar pada Rabu, 2 Oktober 2024. Penampilan Andien akan menjadi bagian dari rangkaian acara yang bertujuan untuk memperkenalkan BMTH sebagai destinasi pariwisata baru di Bali.

Acara tersebut juga akan diramaikan oleh penampilan seni tradisional Bali, yang melibatkan 20 penari mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia, serta pertunjukan api yang akan membuka acara Gala Dinner.

Penampilan Andien dan Hiburan di Gala Dinner

Acara Gala Dinner direncanakan sebagai salah satu dari rangkaian Sail to Indonesia, penyanyi Andien akan mengisi bagian hiburan sebelum acara ditutup oleh DJ Gias. Penampilan Andien juga akan menyambut para tamu internasional yang hadir dalam perayaan ini.

“Di tanggal 2 nanti, akan ada penampilan dari penyanyi nasional Andien," ujar Wiluyo Karyanto, Senior Vice President SDM dan Umum PT Pelindo Solusi Logistik, dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta, pada Senin, 23 September 2024. Setelah itu, acara akan dilanjutkan dengan festival kuliner dan budaya pada Kamis, 3 Oktober 2024.

Rangkaian acara ini disiapkan untuk memberikan pengalaman wisata yang unik bagi para pengunjung, khususnya wisatawan mancanegara yang datang dengan kapal pesiar atau yacht yang bersandar di Pelabuhan Benoa, Bali.

Diramaikan Deretan Musisi Lokal

Selain Gala Dinner, agenda pada Kamis, 3 Oktober 2024 akan menghadirkan festival musik dan budaya dengan melibatkan sejumlah musisi lokal. Band-band seperti White Swan, Lolot, Emoni, dan Dialog Dini Hari akan turut meramaikan acara. “Tanggal 3 ini memang benar-benar festival musik, yang kami isi dengan talenta-talenta dari Bali. Kami melibatkan masyarakat Bali sepenuhnya,” kata Wiluyo.

Acara ini juga akan mempertemukan berbagai budaya lokal melalui Festival Kuliner dan Budaya yang diadakan sebagai bagian dari upaya PT Pelindo untuk memperkenalkan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) sebagai destinasi pariwisata maritim baru. "Kami berharap acara ini dapat menyampaikan pesan kepada masyarakat Bali bahwa di Bali ada tempat baru yang akan ikonik," ungkapnya.

BMTH merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diharapkan menjadi gerbang bagi peningkatan ekonomi Bali melalui pariwisata bahari. Dalam acara ini, sebanyak 50 kapal yacht dari berbagai negara akan bersandar di Pelabuhan Benoa, menandai pertama kalinya area BMTH digunakan untuk agenda internasional berskala besar.

PT Pelindo menjadi salah satu perusahaan yang terlibat dalam pengembangan dan penataan kawasan BMTH. Acara yang berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober mendatang juga menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-3 PT Pelindo. Dengan mengundang wisatawan mancanegara dan menggelar berbagai acara seni, kuliner, dan musik, PT Pelindo berharap BMTH akan segera dikenal sebagai destinasi pariwisata bahari unggulan di Indonesia.

