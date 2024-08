Lagu Duet Lisa BLACKPINK dan Rosalia, New Woman Pakai Bahasa Inggris dan Spanyol

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berkolaborasi dengan penyanyi Spanyol, Rosalia, Lisa BLACKPINK merilis single pop terbarunya bertajuk 'New Woman' pada hari ini, Jumat, 16 Agustus 2024. Dirilis di bawah label milik Lisa sendiri, LLoud Co., dengan RCA Records, keduanya membawakan nuansa Y2K dengan ritme yang enerjik ke dalam lagu dan video musiknya.

Dilansir dari Variety, lagu terbaru Lisa dalam proyek solonya itu ditulis bersama penyanyi Swedia Tove Lo dan diproduksi oleh pembuat lagu andalan Ariana Grande, Max Martin dan Ilya. Berduet dengan Rosalia, 'New Woman' menjadi single bilingual Inggris-Spanyol pertama dalam diskografi Lisa.

Video Musik 'New Woman' - Lisa BLACKPINK ft. Rosalia

Video yang disutradarai Dave Meyers, diawali dengan musik yang berdentum-dentum dengan kecepatan tinggi. Sebagaimana tertulis pada laman Variety, Lisa memulai bagiannya dengan rap berisi lirik penuh makna tentang berjalan melewati api untuk menemukan kembali bahwa dia adalah 'New Woman' dengan aura yang bersemangat.

"Hit it when I serve/ B—-, you better swerve/ Revving up my, uh-uh-uh-uh-aura/ Focus on my mind/ Taking my time/ I’m a new woman," bunyi lirik yang Lisa nyanyikan pada bagian chorus.

Menariknya, tempo musik di pertengahan lagu perlahan-lahan melambat dan berubah total, sebelum akhirnya masuk ke bagian Rosalia. Ia menambahkan elemen dwibahasa ke dalam lagu tersebut dengan menyanyikan,

"Nací pura, sí/ Ni una era será un flop en mi porvenir/ P—, soy la Rosalía, solo sé servir," yang jika diterjemahkan menjadi, "saya terlahir murni/ Tidak akan ada era kegagalan di masa depan saya/ W—-, saya Rosalía, saya hanya tahu cara bertindak."

Dalam 13 jam setelah perilisannya, video musik 'New Woman' telah disaksikan lebih dari 13 juta kali di kanal YouTube LLOUD Official. Selain itu video berdurasi 3 menit 11 detik itu menduduki peringkat kedua trending di YouTube untuk karegori musik.

Single Baru Lisa Setelah 'Rockstar'

Single baru ini menyusul perilisan 'Rockstar' yang diproduksi oleh Lisa bersama Ryan Tedder dan Sam Homaee, yang merupakan proyek solo pertama Lisa dalam tiga tahun. Bintang K-pop berdarah Thailand ini berhasil mengamankan posisi No. 70 di Billboard Hot 100 dan No. 4 di Billboard Global 200, melampaui lagu sebelumnya 'LALISA' yang memuncak di posisi No. 84 dan 'MONEY' di No. 90. 'Rockstar' juga sukses menjadi hit No. 1 pertama Lisa di Billboard Global kecuali AS.

Dari laporan Billboard, 'Rockstar' dan 'New Woman' juga menandai perilisan pertama Lisa sejak menandatangani kontrak dengan RCA Records sebagai upaya menyokong proyek solonya. Musisi 27 tahun itu menandatangani kesepakatan dengan label di bawah Sony Music itu dalam kemitraan dengan perusahaannya sendiri LLOUD yang akan memungkinkan ia untuk mempertahankan kepemilikan atas rekaman master karya-karyanya.

"Saya sangat gembira bergabung dengan keluarga RCA, dan saya yakin mereka adalah tim terbaik untuk menciptakan gerakan yang lebih besar dalam karier solo saya," katanya dalam sebuah pernyataan pada April lalu. "Saya tidak sabar untuk menunjukkan kepada dunia semua yang telah kami persiapkan."

Pada September nanti, Lisa akan tampil sebagai pemeran utama di Global Citizen Festival bersama Post Malone, Doja Cat, Jelly Roll, dan Rauw Alejandro. Ia juga dikabarkan akan memulai debut aktingnya dalam serial HBO The White Lotus musim ketiga yang akan tayang di tahun depan.

