Vokalis Paramore, Hayley Williams Kecam Donald Trump di iHeartRadio Music Festival 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Vokalis Paramore, Hayley Williams mengecam Donald Trump saat manggung di Festival Musik iHeartRadio 2024. Ia dengan berani meluapkan perasaannya terhadap calon presiden dari Partai Republik, yang akan melawan Wakil Presiden Kamala Harris dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat mendatang.

Momen tersebut terjadi ketika Paramore membawakan lagu 'Big Man, Little Integrity' di T-Mobile Arena, Las Vegas pada Jumat, 20 September 2024. “Project 2025 adalah buku pedoman Donald Trump untuk mengendalikan dan menghukum perempuan, orang miskin, orang kulit berwarna, dan komunitas LGBTQ+,” kata Hayley Williams.

Penyanyi dan penulis lagu kelahiran Mississippi, Amerika Serikat ini menyerukan penolakan terhadap Donald Trump. Ia mengajak seluruh pemilih menggunakan hak suaranya dengan bijak. “Sudah saatnya bagi semua warga Amerika untuk bersatu dan akhirnya mengalahkan agenda Trump. Dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan menghadapinya di tempat pemungutan suara. Apakah Anda ingin hidup dalam kediktatoran? Datanglah dan pilihlah!”



Hayley Williams Bantah Tuduhan Settingan dan Terima Bayaran



Setelah kecaman yang dilontarkannya terhadap Donald Trump di atas panggung, Hayley Williams menanggapi kritik bahwa dia dituduh membaca naskah saat menyampaikan komentarnya dan dibayar pihak tertentu. Vokalis 35 tahun itu segera menanggapi tuduhan tersebut dengan menjelaskan kejadian sesungguhnya.

"Siapa pun Anda, saya mengetik pidato saya dan meminta seorang anggota kru memegangnya di dekat kamera untuk saya jika saya gugup karena apa yang harus saya katakan penting dan saya tidak ingin tersandung pada saat itu. Namun, akhirnya saya tidak melihatnya... itu karena saya sudah mempersiapkan diri," tulis Hayley Williams di Instagram Story pada Ahad, 22 September 2024.

Mengenai tuduhan soal bayaran, Hayley Williams juga memberikan bantahan secara tegas. "Akhirnya, bukan saja saya *tidak* dibayar untuk menyampaikan pidato itu tetapi kami (Paramore) juga tidak dibayar untuk bermain di festival radio itu. Saya kira hanya di sini untuk tampil gratis, terima kasih banyak atas perhatian Anda dan atas ejaan nama saya yang benar, selamat tinggal!" tulisnya.

Ini bukan pertama kalinya Hayley Williams menentang politisi Republik atas undang-undang anti-LGBTQ+. Tahun lalu, penyanyi 'Ain't It Fun' itu mengecam Gubernur Florida Ron DeSantis saat tampil di Adjacent Music Festival di Atlantic City, New Jersey. "Saya akan dengan senang hati memberi tahu Anda bahwa saya sangat nyaman berbicara tentang politik," katanya saat tampil pada Juni 2023. "Jika Anda memilih Ron DeSantis, Anda sudah mati bagi saya. Apakah itu cukup nyaman bagi siapa pun?"

