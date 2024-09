Jessi Luncurkan Label Independen UNNI untuk Dukung Karier Bermusiknya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rapper Korea, Jessi memasuki babak baru dalam karier musiknya dengan meluncurkan label independen bernama UNNI di bawah naungan DOD Entertainment. Dikenal karena keberaniannya menentang norma industri, Jessi kini mengambil langkah dengan mendirikan label tersebut.

Melalui unggahan di Instagram pribadinya pada Jumat, 20 September 2024 ia menulis, “UNNI milikmu telah di sini @callmyunni, tidak sabar untuk membagikan lembaran baru dengan kalian!!”.

DOD Entertainment Berikan Dukungan Penuh untuk Jessi

Pada hari yang sama, pelantun ‘Cold Blooded’ itu telah menandatangani kontrak label dan manajemen dengan DOD untuk neluncurkan UNNI sebagai label resminya. Seorang perwakilan dari DOD menyatakan, “Kami akan mendukung sepenuhnya Jessi, yang memiliki bakat dan karisma yang beragam, agar dia dapat menampilkan kemampuannya tidak hanya di bidang musik, tetapi juga dalam berbagai bidang lainnya.”

DOD Entertainment dikenal karena menaungi empat anggota BTOB, yaitu Seo Eunkwang, Lee Minhyuk, Im Hyunsik, dan Peniel, yang telah bergabung setelah kontrak mereka dengan CUBE Entertainment berakhir. Selain itu, DOD juga mengakomodasi Nancy MOMOLAND dan Jinni, mantan anggota NMIXX.

Visi UNNI dan Gaya Unik Jessi di Dunia Hiburan

Melalui labelnya sendiri, pencipta hit ‘Gum’ ini mempunyai visi untuk melanjutkan gaya musiknya yang khas sembari mengejar aktivitas solo yang lebih beragam. Pada peluncuran tersebut, UNNI juga membagikan serangkaian foto profil baru Jessi, yang menampilkan gaya dan penampilannya yang baru.

Dalam penjelasannya di Instagram, UNNI sendiri berasal dari kata eonni yang berarti panggilan kakak perempuan dari adik perempuan dalam bahasa Korea. "'UNNI' berarti kakak perempuan yang akan selalu menjagamu. Dia mengajarimu cara merias, menempatkanmu ke musik yang bagus, dan mengekspresikan diri. Tetapi yang penting, dia mengajarkanmu bahwa tidak ada yang akan menghormatimu jika kamu tidak menghormati dirimu sendiri," tulis Jessi pada akun UNNI.

Rapper bernama asli Jessica Hi ini adalah penyanyi yang telah membangun identitas unik sejak pertama debut. Lahir di New York, Jessi pindah ke Korea Selatan pada usia 15 tahun untuk mengejar karier musik. Ia memulai debutnya pada 2005 dengan bergabung dalam grup hip-hop Uptown pada tahun 2006.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah hiatus selama lima tahun, Jessi kembali ke dunia musik sebagai bagian dari trio hip-hop Lucky J, sekaligus mengejar karier solonya. Pada 2015, Jessi berpartisipasi dalam musim pertama Unpretty Rapstar dan spin-off Show Me the Money, dan ia berhasil meraih posisi kedua. Setelah itu, ia bahkan tampil dalam single JYP, ‘Who’s Your Mama?’.

Namun, pada 2016, setelah Lucky J bubar, Jessi memulai awal baru di bawah P NATION milik PSY dan merilis single pertamanya ‘Who Dat B’. Saat ini deretan hit yang ia ciptakan selalu melekit di pasaran. mencakup ‘Nunu Nana’, ‘What Type of X’, ‘Zoom’, ‘Drip’, dan masih banyak lagi.

SOOMPI | PINKVILLA| INSTAGRAM

Pilihan Editor: Afgan Ungkap Serunya Syuting Video Klip Escape Bareng Jessi di Bali