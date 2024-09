Inspirasi Putri Ariani Ciptakan Lagu Senyumannya Tutupi Semua Lelah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan penulis lagu, Putri Ariani menciptakan lagu 'Senyumannya Tutupi Semua Lelah' yang dirilis pada Jumat, 20 September 2024. Karya terbaru ini merupakan single perdana untuk album Putri Ariani berjudul Evolve.

Latar belakang Putri sebagai seorang muslim membawanya pada penulisan lirik 'Senyumannya Tutupi Semua Lelah'. Lagu ini terinspirasi dari ayat suci Alquran, surat Az-Zumar ayat 10 yang berbunyi, “Katakanlah (Muhammad), ‘Wahai hamba-hamba-Ku yang beriman! Bertakwalah kepada Tuhanmu.’ Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan.”

Sebelumnya, Putri Ariani juga sudah pernah menciptakan lagu yang terinspirasi dari Alquran, yaitu 'Teruskan Langkah Baikmu'. Lagu yang dirilis pada Februari 2024 lalu itu digagas dari Alquran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6.



Proses Kreatif Putri Ariani untuk Lagu Senyumannya Tutupi Semua Lelah



Mengenai penulisan lirik, kali ini Putri Ariani menggunakan sudut pandang orang ketiga (dia). Hal ini yang membedakan 'Senyumannya Tutupi Semua Lelah' tak sama dengan lagunya yang lain. “Biasanya Putri pakai sudut pandang orang pertama (aku), atau sudut pandang orang kedua (kamu),” ujarnya.

Putri Ariani/Foto: Doc. Putri Ariani

Putri Ariani mengungkapkan tantangannya dalam proses rekaman lagu 'Senyumannya Tutupi Semua Lelah'. “Lagu ini secara notasi lebih simple, nyanyinya juga harus lebih deep, jangan sampai over," katanya. Meski demikian, rekaman single ini berlangsung dengan sangat lancar.



'Senyumannya Tutupi Semua Lelah' ditulis langsung oleh Putri Ariani, termasuk proses rekamannya. Bukan hanya single ini, semua lagu yang akan dirilis lewat album Evolve nantinya juga digarap oleh Putri Ariani. Mengenai proses, Ia menjelaskan bahwa dia turun langsung menjadi produser untuk albumnya. "Putri belajar menjadi produser sendiri bersama tim internal Putri," katanya.

Pesan Putri Ariani Lewat Lagu Senyumannya Tutupi Semua Lelah



Lagu ini didedikasikan Putri Ariani untuk mereka yang hebat dan selalu tersenyum dalam perjuangannya. Ia berharap bahwa siapapun yang mendengarkan lagu ini dapat menikmati dan menyanyikannya kembali dengan senyuman.

“It touches me so much, karena kita tahu, kadang hidup itu enggak mudah. Hari-hari enggak selalu indah, tapi orang-orang hebat ini, kita semua, yang bisa selalu tersenyum dalam kondisi apapun, percaya bahwa selalu ada kebaikan di setiap langkah, bahagia akan datang," katanya.

Lewat lagu ini, Putri Ariani sekaligus ingin berbagi cinta kasih kepada sesama. Ia berkolaborasi dengan Cinta Quran Foundation dalam video musik 'Senyumannya Tutupi Semua Lelah'. “Sebagian penghasilan dari streaming lagu ini Insya Allah akan Putri donasikan untuk tujuan kemanusiaan,” ucap Putri, “Doakan, bismillah, semoga semua dilancarkan.”

