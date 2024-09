Malam Nostalgia Bersama Brian McKnight, Penuh Lagu Romantis dan Haru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Brian McKnight sukses menggelar konser di Jakarta pada Jumat, 20 September 2024. Momen romantis hingga haru tercipta dalam konser bertajuk 'An Evening with Brian McKnight' yang berlangsung di Grand Ballroom, Pullman Jakarta Central Park, semalam.

Penyanyi dan pencipta lagu asal Amerika Serikat itu tampil mengenakan setelan jas biru tua dihadapan para penggemarnya. Setelah penampilan pembuka dari Maliq & D'Essentials, Brian McKnight memulai aksi panggungnya dengan membawakan lagu 'In the Air Tonight' dari Phil Collins.



Brian McKnight Bahagia Habiskan Malam Bersama Penggemar di Indonesia

Brian McKnight tampil dalam konser bertajuk 'An Evening with Brian McKnight' di Pullman Jakarta Central Park pada Jumat, 20 September 2024. TEMPO/Marvela

Brian McKnight mengajak para penggemarnya bernostalgia kembali ke era 90-an dan awal 2000-an. Selama kurang lebih 1,5 jam, ia menyanyikan lagu-lagu andalannya termasuk dari album pertama yang dirilis pada 1992 sampai McKnighttime Lullabies (2023). Brian McKnight merasa sangat terhormat sekaligus bahagia melihat banyak penggemar yang hadir untuk menyaksikan penampilannya secara langsung.

"Ini adalah kehormatan dan kebahagiaan untuk berada di sini bersama kalian semua pada malam ini. Kalian punya banyak pilihan untuk menghabiskan malam ini, tapi kalian memilih untuk bersama saya. Saya berterima kasih, terima kasih, terima kasih dari dalam hati saya," kata penyanyi kelahiran 5 Juni 1969 itu.

Seperti yang diucapkannya, Brian McKnight menyanyikan lagu-lagu romantisnya. Para penonton ikut bernyanyi bersama membentuk harmoni yang indah, terutama saat lagu 'Back at One' dan 'My Kinda Girl'. "Selama 32 tahun terakhir, saya telah menghibur kalian dengan lagu-lagu cinta saya, dan itulah yang akan kami lakukan malam ini," katanya.



Brian McKnight Menangis saat Lagu One Last Cry

Brian McKnight tampil dalam konser bertajuk 'An Evening with Brian McKnight' di Pullman Jakarta Central Park pada Jumat, 20 September 2024. TEMPO/Marvela

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Suasana haru terasa ketika Brian McKnight mempersembahkan lagu 'One Last Cry' di menit-menit terakhir sebelum konser berakhir. Tampak jelas mata Brian McKnight berkaca-kaca. Air matanya semakin tak tertahankan dan akhirnya menetes ketika para penonton kompak bernyanyi bernyanyi bersama.

Di sela-sela penampilannya, Brian McKnight juga membawakan lagu spesial yang ditujukan untuk istri dan anaknya. Ia menyanyikan lagu 'Everything' dengan menampilkan video pernikahannya dengan Leilani Malia Mendoza beberapa tahun lalu. Brian McKnight menyebutkan bahwa kehadiran sang istri sangat mengubah hidupnya.

Kemudian ia membawakan lagu 'My Legacy' untuk putranya, Brian Kainoa Makoa Jr. Lagu tersebut merupakan bagian dari album McKnighttime Lullabies yang dirilis pada 20 Oktober 2023. Dalam kunjungannya ke Indonesia kali ini, Brian McKnight juga memboyong istri dan buah hati mereka yang baru berusia 21 bulan.



Brian McKnight: Aku Cinta Kalian



Sekitar 23 lagu dibawakan Brian McKnight dalam konser tunggalnya di Jakarta kali ini, termasuk 'The Only One for Me', 'Still in Love', '10 Million Stars', '6, 8, 12', 'Crazy Love', dan 'The Rest of My Life'. Lagu duetnya bersama Mariah Carey 'Whenever You Call' juga dinyanyikan bersama Dira Sugandi.

Sebelum menutup pertunjukannya dengan lagu 'Home', Brian McKnight mengucapkan beberapa kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia. "Aku cinta kalian. Terima kasih. Selamat malam," kata Brian McKnight yang disambut teriakan penonton.

Pilihan Editor: Brian McKnight akan Kembali Konser di Jakarta, Konsepnya Lebih Intim dan Personal