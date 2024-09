Gara-gara Dorongan Netizen, IShowSpeed Minta Diantar ke Papua

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Youtuber asal Amerika Serikat, IShowSpeed agaknya senang dengan Indonesia. Dua kali melakukan siaran langsung di kanal Youtubenya di Indonesia ditonton puluhan juta kali tayang. Bahkan saat menggelar live streaming di Kota Tua, Jakarta pada Rabu, 18 September 2024, ia mencatat rekor siaran langsung dengan jumlah tayang terbanyak yang pernah dilakukannya sejak 2019.

Speed yang bernama asli Darren Jason Watkins Jr., melakukan siaran langsung di Jakarta dan Bali. Di Jakarta, siaran langsungnya meraih lebih dari 1 juta penonton. Hingga kini, siaran sepanjang 3 jam 47 menit itu sudah ditonton lebih dari 21,7 juta kali tayang. Adapun di Bali yang digelar kemarin, Jumat, 20 September 2024, penggemar bintang Portugal, Cristiano Ronaldo itu hingga kini sudah ditonton sebelas juta lebih kali tayang.

IShowSpeed Kirim Pesan ke Mamat Alkatiri

Pertimbangan inilah yang membuat IShowSpeed menyukai Indonesia. Dalam siaran langsung kemarin, banyak netizen Indonesia yang menyarankannya agar melakukan siaran langsung di Papua. Tujuannya untuk mengenalkan keindahan pulau berbentuk kepala burung itu.

Saran itu sepertinya didengar Speed. Ia pun dikabarkan ingin menggelar siaran langsung di Papua. Soal ini pun dibenarkan komika asal Fakfak, Papua Barat, Mamat Alkatiri. Lewat tengah malam, Mamat mencuitkan hal itu di platform X-nya.

Mamat Alkatiri berorasi saat aksi di depan gedung DPR, Jakarta, 22 Agustus 2024. Tangkapan Layar Media Sosial

"Beneran minta temenin ke Papua, mana besok pas banget saya ke Jayapura," cuitnya pada Sabtu, 21 September 2024 dinihari. Satu jam sebelumnya, Mamat mengunggah foto tangkap layar mendapatkan pesan langsung dari Speed di Instagram. Terlihat di pesan itu, Mamat belum mengikuti Speed, sehingga terdapat notifikasi berbunyi, "Terima permintaan pesan dari IShowSpeed (ishowspeed)?"

Dalam pesan itu, Speed hanya menuliskan pesan agar mendapat perhatian dari Mamat Alkatiri. "Yo bro," tulis Speed. Dalam keterangan unggahannya, Mamat menulis, "Gara-gara kaliaaaaaaannnn ini," dan diakhiri dengan emot marah.

Pesan Speed Bikin Mamat Alkatiri Go International?

Dua cuitan itu langsung direspons netizen. Mamat, yang kerap menjadi bahan perisakan teman-teman komika dan netizen dengan candaan memiliki toko senjata itu dinilai akan menyusul komika, Pandji Pragiwaksono, kini melebarkan sayapnya dengan pindah ke New York. "Wah, langkah Pandji go international agak kesusul nih," cuit komika Sammy Notaslimboy. "Mamat GUNshop udah go internasional aja," cuit @hamdan. "One step closer go internasional kayak Bang Pandji tanpa harus menetap di US. Ini sebuah momentum," tulis penulis Yusuf.

Ada pula netizen yang mendorongnya tapi sekaligus me-roastingnya. "Otw buka cabang mamat gunshop di US," tulis @xandreanda. "Kapan lagi Bang, bisa memperluas koneksi di US sana. US suka dengan senjata," tulis @ishowarya.

Kehadiran IShowSpeed sendiri juga disambut antusias para selebritas dan Youtuber Tanah Air. Konten kreator ramai-ramai menemaninya selama menggelar live streaming di Kota Tua, Jakarta. Terlihat Reza Arap, Ericko Lim, Yoshua Marcellos, Medy Renaldy, dan Chandra Liow turut membuat konten bersama kedatangan Speed. Medy bahkan membuat Speed bahagia lantaran memberikan boneka figur Cristiano Ronaldo.

