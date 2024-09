Maliq & D'Essentials Buka Konser Brian McKnight dengan Suasana Santai

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup musik Maliq & D'Essentials menjadi pembuka konser Brian McKnight yang digelar di Pullman Jakarta Central Park pada Jumat, 20 September 2024. Mereka tampil sekitar satu jam sebelum penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat itu naik ke atas panggung.

Maliq & D'Essentials membuka konser bertajuk 'An Evening with Brian McKnight' dengan lagu 'Senja Teduh Pelita' dan 'Menari'. Sambil duduk di kursi, mereka tampil lebih santai dari biasanya. Penonton bernyanyi bersama mengikuti alunan lagu.



Maliq & D'Essentials Ajak Penonton Rileks



Setelah membawakan dua lagu, vokalis Maliq & D'Essentials, Angga, menyapa para penonton sejenak. "Selamat malam semuanya, apa kabar? Mana suaranya semua?" kata Angga disambut riuh penonton.

Tampil sebagai pembuka, Maliq & D'Essentials mengajak penonton supaya lebih rileks sebelum dihujani dengan lagu-lagu Brian McKnight. "Selamat datang di 'An Evening with Brian McKnight'. Kita pemanasan bareng Maliq & D'Essentials di sini. Kita rileks-in dulu suasananya hari ini biar nanti menyanyinya kencang banget," kata Angga.

Maliq & D'Essentials membuka konser Brian McKnight di Pullman Jakarta Central Park pada Jumat, 20 September 2024. TEMPO/Marvela

Mereka kemudian menciptakan suasana yang semakin romantis dengan membawakan lagu 'Kita Bikin Romantis'. Lagu yang sedang digandrungi masyarat itu merupakan bagian dari album Can Machines Fall in Love? yang dirilis tahun ini.

Maliq & D'Essentials Menyesuaikan Brian McKnight

Berdasarkan pemaparan dari pihak promotor, Maliq & D'Essentials tampil sekitar 45 menit dengan format unplugged. Konsep tersebut dipilih untuk menyesuaikan dengan warna musik Brian McKnight.

"Kami minta Maliq & D'Essentials main unplugged. Biasanya kita sering lihat mereka main band. Jadi kami kembalikan Maliq & D'Essentials seperti awal. Kami mau kasih malam yang intimate," kata CEO Otello Asia Sysan Ibrahim dalam konferensi pers yang digelar beberapa jam sebelum konser dimulai.

Brian McKnight akhirnya naik ke atas panggung sekitar pukul 20.45 WIB. Lagu pertama yang ia bawakan adalah 'In the Air Tonight' yang dipopulerkan oleh Phil Collins. Kemudian ia melanjutkan penampilannya di hadapan penggemar Indonesia dengan lagu-lagu hitnya, seperti 'The Only One For Me', 'One Last Cry', '6, 8, 12', hingga berkolaborasi dengan Dira Sugandi.



