Duet Bareng Brian McKnight, Dira Sugandi: Lagu Tersusah yang Pernah Saya Bawakan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat, Brian McKnight menggandeng Dira Sugandi untuk berduet menyanyikan lagu 'Whenever You Call'. Lagu tersebut sebelumnya dinyanyikan Brian McKnight bersama Mariah Carey dan dirilis 26 tahun yang lalu.

Dira Sugandi menjadi satu-satunya penyanyi Indonesia yang berkolaborasi dengan Brian McKnight dalam konser bertajuk 'An Evening with Brian McKnight' pada Jumat, 20 September 2024. Dan keduanya sengaja memilih lagu 'Whenever You Call' untuk penampilan duet perdana mereka.

"Lagu yang akan kami nyanyikan malam ini adalah lagu yang belum saya nyanyikan lagi selama lebih dari 25 tahun," kata Brian McKnight yang tampil memakai batik dalam konferensi pers di Pullman Jakarta Central Park, beberapa jam sebelum konser dimulai.



Dira Sugandi Akui Lagu Whenever You Call Sangat Sulit

Penyanyi Dira Sugandi menghadiri konferensi pers konser 'An Evening with Brian McKnight' di Pullman Jakarta Central Park pada Jumat, 20 September 2024. TEMPO/Marvela

Sebelum tampil, Brian McKnight dan Dira Suganti melakukan soundcheck bersama. Karena tingkat kesulitan lagu 'Whenever You Call' yang cukup tinggi, keduanya sampai melakukan soundcheck sebanyak tiga kali.

"Ini adalah lagu tersulit. Susah banget lagunya, mungkin kalau saya bisa bilang ini adalah salah satu lagu tersusah yang pernah saya bawakan," kata Dira Sugandi.

Selama mempersiapkan pernampilannya, penyanyi kelahiran Bandung itu mengaku selalu meluangkan waktu untuk berlatih setiap hari. Ia juga memastikan mendapat istirahat yang cukup serta melakukan meditasi menjelang konser.

Meski singkat, penampilan Brian McKnight dan Dira Sugandi berhasil membuat para penonton terpukau. Brian McKnight bernyanyi sambil bermain piano, didampingi Dira Sugandi yang berdiri di sampingnya. Dira Sugandi mampu mencapai nada-nada tinggi pada lagu 'Whenever You Call', sebagaimana yang dilakukan Mariah Carey dalam versi aslinya.



Brian McKnight dan Dira Sugandi berkolaborasi menyanyikan lagu 'Whenever You Call' dalam konser 'An Evening with Brian McKnight' di Pullman Jakarta Central Park pada Jumat, 20 September 2024. TEMPO/Marvela

Dira Sugandi Mengidolakan Brian McKnight Sejak Remaja

Saat sesi konferensi pers, Dira Sugandi mengungkapkan kekagumannya terhadap Brian McKnight. "Saya mendengarkan Brian dari SMP. Bagi saya dia adalah salah satu 'vocal bible', jadi saya banyak belajar dari teknik dia bernyanyi," kata Dira Sugandi.

Dira Sugandi juga memberitahu Brian McKnight, bahwa sebenarnya mereka sudah pernah berjumpa sekitar 22 tahun lalu. Ia pernah melihat Brian McKnight di Plaza Senayan, Jakarta pada 2002. Kala itu, Brian McKnight mengunjungi salah satu toko musik di sana. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Dira kemudian mengajak idolanya tersebut untuk berfoto bersama.

Sampai akhirnya mereka bertemu kembali beberapa tahun setelahnya dalam berbagai acara musik. "Lalu tahun 2008 saya punya kesempatan untuk bernyanyi tur bareng David Foster, waktu itu bareng Brian di Singapura, Yogyakarta, Surakarta, dan Tokyo. Tapi belum pernah menyanyikan lagu duet berdua," kata Dira Sugandi.

Konser Brian McKnight di Jakarta juga dimeriahkan oleh Maliq & D'Essentials sebagai penampil pembuka. Grup musik beraliran jazz soulful itu tampil selama 45 menit sebelum Brian McKnight naik ke atas panggung menyapa para penggemarnya. Brian McKnight membawakan sejumlah lagu hitsnya, seperti 'Back at One', 'One Last Cry', 'The Only One for Me', 'Still in Love', '10 Million Stars', '6, 8, 12', 'Crazy Love', dan 'The Rest of My Life'.

