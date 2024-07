Putri Ariani Masuk Fakultas Hukum UGM: Butuh Setahun Berpikir

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi Putri Ariani diterima di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada melalui jalur Penelusuran Bibit Unggul Berprestasi (PBUB) di bidang seni. Juara empat America's Got Talent (AGT) itu merupakan salah satu perwakilan yang berkesempatan disematkan jas almamater sebagai tanda diterima menjadi mahasiswa baru pada pembukaan PIONIR Gadjah Mada, Senin, 29 Juli 2024 di lapangan Pancasila.

"Bismillahirrahmanirrahim. Senang dan bangga sekali rasanya, Putri masuk di UGM dan menjadi Gamada2024. 'Babak baru sebagai mahasiswa Hukum UGM dimulai! Siap menggali ilmu dan membangun masa depan yang cerah'," tulis Putri Ariani di Instagram.

Putri Ariani menjadi bagian dari total 10.678 mahasiswa baru yang diterima lolos masuk UGM tahun ini. Penyanyi 18 tahun itu membutuhkan waktu sekitar satu tahun untuk memilih pendidikan yang terbaik untuk masa depannya. “Banyak pertimbangan. Setahun ini banyak berpikir untuk kelanjutan pendidikan Putri, akhirnya memilih di UGM. Putri pikir, UGM menjadi the right choice for me,” katanya kepada awak media, dikutip dari situs resmi UGM.

Alasan Putri Ariani Pilih Fakultas Hukum UGM

Putri Ariani memiliki alasan tersendiri memilih kuliah di Fakultas Hukum UGM. Setelah lulus dari Sekolah Menengah Musik Indonesia atau SMKN 2 Bantul, Putri Ariani berkeinginan untuk mencoba dan menambah wawasan yang baru. "Selama ini ambil musik di SMK, tapi Putri suka sesuatu yang baru. Ingin belajar hukum bisa buat nambah wawasan yang lebih luas dan open minded," katanya.

Pemilik nama lengkap Ariani Nisma Putri itu mengaku masih akan terus melanjutkan kariernya di bidang musik. Putri Ariani berharap pendidikan dan kariernya bisa berjalan secara beriringan. "Kalau Putri ingin pendidikan dan karier berjalan beriringan dan kuliah akan lanjut. Tahun ini akan keluarkan album," ucapnya.

Rektor Universitas Gadjah Mada Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K), Ph.D. merasa Putri Ariani dan puluhan ribu mahasiswa baru UGM tahun ini bisa saling memberikan semangat dan motivasi untuk satu sama lain. Adapun harapan untuk Putri Ariani, "Semoga lancar nanti kuliahnya dan fokus. Kami berusaha agar UGM menjadi tempat belajar yang nyaman dan menyenangkan untuk semua," kata Ova Emilia.

Aktor dan penyanyi Ariyo Wahab turut mengucapkan selamat kepada Putri Ariani atas diterimanya di Fakultas Hukum UGM. Anak Ariyo Wahab juga rupanya akan mulai kuliah di UGM bersama Putri Ariani tahun ini. "Selamat ya Putri.. Anakku juga masuk UGM tahun ini. Sukses buat kalian semua," tulis Ariyo Wahab di kolom komentar.

