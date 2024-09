Andien Ajak Nostalgia di Pestapora 2024, Kolaborasi dengan Pasming Based dan Basboi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Andien tampil memukau di hari pertama Pestapora 2024, Jumat, 20 September, di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Utara. Dengan gaya enerjik, Andien membuka aksinya di Sat Set Stage tepat pukul 18.00 WIB. Ia Mengenakan pakaian kasual berupa halter top kuning yang dipadukan dengan kemeja tartan putih dan rok jeans. Penyanyi aliran jazz yang debut pada 2000 ini membawakan delapan lagu yang membangkitkan nostalgia penonton.

Panggung Pertama Andien di Pestapora

Andien mengawali penampilannya dengan lagu ‘Jadikanlah Aku Pacarmu (JAP)’ yang dirilis pada 2014. Lagu tersebut disambut hangat oleh penonton yang mulai bergoyang mengikuti irama. Ia kemudian melanjutkan penampilannya dengan lagu ‘Sahabat Setia’ sebelum menyapa penggemar dengan penuh antusias.

“Senang sekali, ini adalah penampilan perdana saya di Pestapora. Setelah hampir 25 tahun berkarya dari panggung ke panggung, akhirnya bisa ketemu sama teman-teman semua yang ada di sini,” kata Andien disambut riuh tepuk tangan penonton.

Suasana pun makin hangat saat Andien melanjutkan penampilannya dengan ‘Tentang Aku’ dari album Jingga (1995). Ia meminta penonton untuk mengangkat tangan dan bernyanyi bersama. Lantunan lirik tentang cinta, cita-cita, dan harapan mengalir lembut, mengenang kembali memori para penggemar.

Lagu berikutnya, penyanyi kelahiran 1985 itu membawakan ‘Gemintang’ yang dirilis pada 2005. Kali ini, Andien membawa suasana magis dengan genre pop-jazz yang menjadi ciri khasnya. Ia juga menghampiri penonton, mengajak mereka untuk bernyanyi bersama.

Kejutan Kolaborasi dengan Pasming Based dan Basboi

Di tengah penampilan, Andien berkolaborasi dengan Pasming Based, kreator TikTok yang sedang naik daun. Pasming Based, atau Ahmad Dekatama Putra Zaman, berasal dari Pasar Minggu dan dikenal karena kontennya yang sering menggabungkan humor dengan musik koplo ‘jedag-jedug’ atau disebut JJ.

Penyanyi Andien meriahkan panggung Sat Set Stage dalam acara Pesta Pora di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, Jumat, 20 September. TEMPO/Martin Yogi Pardamean

Ia naik ke panggung dan menyapa penonton dengan penuh percaya diri. “Udah siap duet sama Andien? Udah siap belum nyanyi bareng bang ganteng?” ucap kakak dari artis cilik Amel Carla itu.

Pasming Based menyanyikan ‘Saat Bahagia’ lagu milik Ungu ft. Andien. Suara Pasming Based yang tak disangka-sangka bagus, membuat penonton terpukau. Tak hanya itu, ia juga sekilas menyanyikan lagu ‘DJ Kamu Yang Kasih Tinggal’ diikuti jogetan TikTok yang memancing lebih banyak sorakan dari penonton.

Setelah kolaborasi yang mengundang tawa, Andien kembali ke lagu-lagu lamanya dengan membawakan ‘Menjelma’, lagu pop-soul yang dirilis pada 2002. Kali ini, ia tampil bersama rapper Basboi. Suara khas Basboi menambahkan elemen segar pada penampilan Andien, yang semakin menghidupkan suasana panggung dengan permainan hologram dan pencahayaan yang memukau.

Penampilan Andien diakhiri dengan dua lagu, ‘Milikmu Selalu’ dan ‘Moving On’. Andien menutup malam itu dengan ucapan terima kasih yang tulus kepada para penonton. “Thank you so much semuanya, I love you,” kata dia.

Pestapora 2024 berlangsung selama tiga hari dari 20 hingga 22 September 2024, menjadi ruang temu bagi penggemar musik dari berbagai genre mulai dari pop, rock, hingga indie, dan sentuhan modernitas yang memikat.

