Momen Tak Terlupakan Lyodra Ginting Tampil dalam Misa Agung Paus Fransiskus di GBK

TEMPO.CO, Jakarta - Misa agung Paus Fransiskus yang digelar pada 5 September 2024 mendapat sambutan hangat dan penuh emosional dari masyarakat. Salah satu sosok yang mencuri perhatian dalam acara tersebut adalah Lyodra Ginting.

Penyanyi jebolan Indonesian Idol ini tampil mempesona dengan mengenakan pakaian adat Karo dari Sumatera Utara.

Dengan suaranya yang merdu, Lyodra membawakan sejumlah lagu yang menyentuh hati, termasuk The Prayer dan Make Me a Channel of Your Peace. Selain penampilannya yang memukau, momen berkesan terjadi ketika Lyodra mendapat kesempatan untuk berjabat tangan dengan Paus Fransiskus dan menerima berkat langsung dari sang Paus.

Lyodra dengan penuh rasa syukur, Lyodra kemudian membagikan pengalamannya melalui akun Instagram-nya.

Profil Lyodra Ginting

Lyodra Ginting adalah penyanyi dan aktris asal Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Ia meraih popularitas setelah memenangkan Indonesian Idol musim kesepuluh. Selain itu, Lyodra juga memenangkan kompetisi menyanyi solo internasional, Sanremo Junior 2017, yang diadakan di Sanremo, Italia, untuk kategori usia 13-15 tahun. Dalam kompetisi ini, ia dikenal menggunakan teknik whistle register, yang merupakan jangkauan suara manusia tertinggi melebihi falsetto. Pada usia 16 tahun 267 hari, Lyodra menjadi juara termuda dalam sejarah Indonesian Idol.

Lahir dengan nama lengkap Lyodra Margareta Ginting di Medan, bakat menyanyinya sudah tampak sejak ia berusia dua tahun. Pada usia empat tahun, ia mulai mengikuti berbagai lomba menyanyi lokal di kotanya. Karier profesionalnya dimulai pada 2014 saat berpartisipasi di Indonesia Mencari Bakat (IMB). Ia juga menjadi salah satu finalis dalam ajang Kirana Semen Indonesia 2014, sebuah kompetisi menyanyi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, dan meraih posisi juara harapan satu.

Pada Agustus 2014, Lyodra tampil kembali di IMB musim keempat, namun tereliminasi di babak enam besar pada Oktober tahun yang sama. Setelah itu, ia menandatangani kontrak dengan Gut Records, label musik yang dimiliki oleh Erwin Gutawa dan Gita Gutawa. Lyodra kemudian bergabung dalam proyek musik Di Atas Rata-Rata 2 (DARR 2), bersama enam anak berbakat lainnya, dan terlibat dalam berbagai penampilan musik berskala besar, termasuk Java Jazz Festival 2016 di Jakarta. Ia dan anggota DARR 2 lainnya juga tampil di hadapan Presiden Joko Widodo pada peringatan HUT RI ke-71 di Istana Merdeka, Jakarta.

Pada 2019, Lyodra mengikuti ajang Indonesian Idol dengan membawakan lagu I'll Never Love Again milik Lady Gaga saat audisi. Pada Maret 2020, ia berhasil keluar sebagai pemenang, mengalahkan Tiara Andini di babak final. Selain meraih hadiah utama berupa uang tunai senilai 150 juta rupiah dan satu unit mobil All New Nissan Livina, Lyodra juga menandatangani kontrak eksklusif dengan Universal Music Indonesia.

ADINDA JASMINE PRASETYO | ANDIKA DWI | RINDI ARISKA

