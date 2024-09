Netflix Rilis Trailer Gyeongseong Creature 2, Han So Hee dan Park Seo Joon Kembali Adu Peran

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix Korea merilis trailer terbaru dari serial drama Gyeongseong Creature 2. Video berdurasi 1 menit 33 detik itu memperlihatkan peran Han So Hee dan Park Seo Joon yang penuh aksi. Di musim kedua, kisah Gyeongseong pada 1945 yang belum tuntas muncul kembali di Seoul pada 2024.

Kilas Balik Gyeongseong Creature Musim Pertama

Drama ini dimulai ketika Yoon Chae Ok (diperankan oleh Han So Hee), seorang penyintas Gyeongseong tahun 1945, menyaksikan mimpi buruk serupa dari masa lalunya yang terungkap di Seoul pada 2024. Saat mencari tahu penyebab kejadian mengerikan itu, Chae Ok bertemu dengan Jang Ho Jae (diperankan oleh Park Seo Joon), seorang pria yang sangat mirip dengan Tae Sang dari tahun 1945. Sementara itu, organisasi berbahaya yang mengendalikan sekelompok agen gelap mulai bergerak.

Menggabungkan elemen thriller, aksi, dan horor, drakor ini kembali menyuguhkan tontonan yang mendebarkan. Trailer terbaru memperlihatkan ada banyak pembunuhan misterius terjadi di Seoul pada 2024. Trailer ini dibuka dengan cuplikan Tae Sang di Gyeongseong pada 1945. "Musim semi sedang dalam perjalanan menuju Gyeongseong," ujarnya.

Adegan selanjutnya menampilkan Chae Ok di Seoul pada 2024 yang mengatakan "Tapi musim dinginku belum berakhir." Video berdurasi hampir 2 menit itu kemudian menunjukkan serangkaian pembunuhan misterius di Seoul dan menunjukkan Chae Ok yang terus muncul di lokasi kejadian perkara untuk mencari tahu soal kasus ini.

Trailer itu juga menampilkan sebuah eksperimen yang dilakukan Kuroko (diperankan oleh Lee Moo Saeng). Selain itu, muncul karakter baru bernama Seung Jo (diperankan oleh Bae Hyeong Seong). Dia mengetahui bahwa Chae Ok memiliki kemampuan yang sama dengannya dan terjadi duel di antara mereka.

Gyeongseong Creature 2 Masih Berkaitan dengan Musim Pertama

Musim kedua dari Gyeongseong Creature masih berhubungan erat dengan musim pertama—melanjutkan kisah para protagonis yang harus berhadapan dengan makhluk-makhluk misterius yang mengancam keselamatan mereka. Fokus cerita drama ini tetap pada cara mereka mencoba bertahan hidup di tengah kekacauan yang terjadi di Gyeongseong.

Setelah akhir yang menggantung di musim pertama, penonton akan diajak kembali ke dalam ketegangan yang intens, saat pertarungan antara manusia dan makhluk mengerikan ini semakin memuncak. Keberanian para karakter utama dalam menghadapi ancaman supernatural akan membuat penonton terpaku di depan layar, diiringi dengan latar sejarah yang penuh dengan nuansa gelap.

Dengan kualitas produksi yang ciamik, sinematografi yang memukau, serta adegan aksi yang intens dari para pemeran menjadikan drama ini sebagai salah satu tontonan wajib bagi penggemar genre thriller dan horor. Terlebih lagi, chemistry antara Han So Hee dan Park Seo Joon juga menjadi daya tarik tersendiri dan menambah lapisan emosional pada narasi serta plot film yang sudah kaya.

Selain itu, elemen sejarah yang dikombinasikan dengan fantasi memberikan pengalaman menonton yang unik, penonton tidak hanya menikmati cerita yang mendebarkan, tetapi juga mendapatkan wawasan tentang masa lalu Korea di bawah penjajahan Jepang. Gyeongseong Creature 2 dijadwalkan tayang pada September 2024, dengan kemungkinan besar episode-episodenya akan dirilis secara mingguan di Netflix, sama seperti musim pertamanya.

ALLKPOP | SRI DWI APRILIA, berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

