Ibu Han So Hee Ditangkap karena Diduga Buka 12 Tempat Judi Ilegal

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ibu Han So Hee ditangkap atas tuduhan membuka tempat perjudian ilegal pada Senin, 2 September 2024. Ibunda dari aktris Korea Selatan itu dilaporkan telah mengoperasikan 12 tempat perjudian di Ulsan, Wonju, dan sekitarnya, sejak 2021.

Ibu Han So Hee diidentifikasi sebagai perempuan 50 tahun yang dipanggil dengan nama Nyonya Shin. Para pelanggan mengakses situs web perjudian yang dikelolanya untuk memainkan permainan setelah membeli kredit atau saldo.

Baca juga: Sinopsis Gyeongseong Creature Season 2 yang Segera Tayang

Menurut laporan, tak hanya menjadi dalang, ibu Han So Hee juga menyewa orang lain untuk bertindak sebagai sosok yang menjadi simbol dari bisnis ilegal tersebut. Shin pernah dituntut atas penipuan dan sebelumnya pernah menerima denda atas pelanggaran serupa. Saat ini, ia memiliki sejumlah catatan kriminal, termasuk penipuan, denda karena perjudian ilegal, dan banyak lagi. Sebagai informasi, perjudian sangat ilegal di Korea Selatan.

Han So Hee Terseret Kasus Ibunya

Kasus ini menarik perhatian lebih karena pernyataan publik Han So Hee sebelumnya yang menjauhkan diri dari ibunya setelah kontroversi utang di masa lalu terungkap. Pada Maret 2022, agensi Han So Hee, 9Ato Entertainment merilis pernyataan yang mengakui bahwa Shin telah terlibat dalam beberapa kasus penipuan, termasuk pemalsuan. Namun mereka sekaligus mengklarifikasi bahwa Han So Hee tidak terhubung dengan tindakan ibunya, sebagaimana ditentukan oleh pengadilan.

Baca juga: Begini Pola Penipu yang Mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak

"Ibu Shin menggunakan rekening bank atas nama Han So Hee dalam proses peminjaman uang. Shin secara sewenang-wenang menggunakan rekening bank atas nama Han So Hee ketika dia masih di bawah umur. Dia membuka rekening bank dan menggunakannya untuk meminjam uang (tanpa sepengetahuan Han So Hee)," kata 9Ato Entertainment saat itu.

Han So Hee Lunasi Utang Ibunya

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Han So Hee telah tinggal bersama neneknya sejak ia berusia 5 tahun. Orang tuanya telah bercerai. Han So Hee jarang berhubungan dengan ibunya, terutama setelah lulus SMA. Ia sebelumnya telah meminta maaf atas utang-utang masa lalu ibunya, bahkan sampai melunasi sebagian utangnya.

"Saya tidak banyak berhubungan dengan ibu saya, jadi saya mengetahui tentang utangnya saat saya berusia 20 tahun. Sebagai putri nenek saya, saya memiliki rasa bakti kepada orang tua, jadi bahkan sebelum debut saya, saya bekerja untuk melunasi utang ibu saya," kata Han So Hee pada Juli 2020.

ALLKPOP | KOREABOO

Pilihan Editor: Han So Hee dan Jeon Jong Seo akan Membintangi Drakor Bergenre Noir, Project Y