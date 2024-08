Mengenal Park Seo Joon yang Membintangi Video Musik Ice Cream Jeon Somi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jeon Somi merilis single musim panas terbaru Ice Cream pada Jumat, 2 Agustus 2024. Video musik itu dibintangi Somi bersama Park Seo Joon. Ice Cream lagu bergenre pop dance dengan suara bass yang kuat. Ini adalah karya terbaru Jeon Somi setelah album mini atau EP, Game Plan yang dirilis pada Agustus 2023.

Tentang Park Seo Joon

1. Debut

Dikutip dari IMDb, Park Seo Joon lahir di Seoul, Korea Selatan, pada 16 Desember 1988. Ia memulai wajib militernya pada 2008, saat berusia 20 tahun dan selesai pada 2010. Debutnya sebagai aktor dalam naungan Key East Entertainment pada 2011. Mulanya, ia tampil di video musik dari single Bang Yong Guk, I Remember. Debut dramanya dalam Dream High 2 sebagai peran pendukung. Pada 2012, ia tampil dalam komedi situasi (sitkom) keluarga berjudul Shut Up Family. Dari sana, namanya mulai dikenal oleh publik, meskipun belum begitu populer.

2. Peran Utama

Park Seo Joon mulai mendapat banyak penggemar setelah perannya dalam drama Pot of Gold pada 2013. Kepopuleran dia sebagai aktor kian setelah terpilih menjadi pembawa acara penghargaan SBS dan memenangi penghargaan Aktor Pendatang Baru. Pada 2014, Seo Joon mendapat peran utamanya dalam A Witch’s Love. Pada 2015, ia mendapat peran utama dalam drama She Was Pretty. Setelahnya, karier Park Seo Joon meningkat dan mulai mendapat tawaran peran utama.

3. Pencapaian

Park Seo Joon baru mencapai puncak keemasannya sebagai aktor pada 2017, melalui drama Fight for My Way. Masih pada tahun yang sama, ia juga membintangi film Midnight Runners. Ia juga menerima penghargaan Aktor Pendatang Baru Terbaik di upacara penghargaan film besar, seperti Grand Bell Awards dan Korean Association of Film Critics Awards.

Pada 2018, Seo Joon membintangi drama tvN What's Wrong With Secretary Kim. Setelah itu, ia menjadi peran utama dalam Itaewon Class pada 2020. Seo Joon juga dinominasikan untuk Aktor Terbaik Televisi di Baeksang Arts Awards ke-56.

4. The Marvels

Pada 2023, Park Seo Joon tampil sebagai Pangeran Yan dalam film garapan MCU The Marvels. Ia menjadi bintang utama dalam drakor Gyeongseong Creature bersama aktris Han So Hee. Gyeongseong Creature menayangkan bagian pertamanya pada Jumat, 22 Desember 2023. Bagian kedua rilis pada Jumat, 5 Januari 2024.

