Han Hyo Joo Syuting Drama Baru di Bali, Dapat Nasi Tumpeng

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea Selatan Han Hyo Joo membuat heboh warganet setelah dirinya ketahuan sedang berada di Bali. Diketahui kedatangannya ke Indonesia untuk syuting serial drama terbaru yang masih dirahasiakan detailnya.

Han Hyo Joo membagikan potret alam Bali yang indah dalam Instagram Story pribadinya pada Selasa, 17 September 2024. Tidak hanya itu, Han Hyo Joo juga membagikan foto tumpeng nasi kuning yang identik sebagai simbol perayaan di Indonesia.

"Terima kasih atas dukungannya," tulis Han Hyo Joo melengkapi foto tumpeng tersebut.

Han Hyo Joo Syuting di Bali

Berikutnya, Han Hyo Joo juga mengunggah foto sebuah tanda nama atau ID Card bertuliskan nama Hana sebagai pemeran utama. Di bagian atas kartu tersebut, terlihat nama tiga perusahaan yang diduga merupakan rumah produksi untuk drama terbarunya, salah satunya Baliprod Films.

Di unggahan terakhir Instagram Storynya, Han Hyo Joo memperlihatkan panorama langit dan bulan saat malam hari. "Bulan, tolong berbaik sangka padaku," tulisnya.

Drama Baru Han Hyo Joo

Kunjungan Han Hyo Joo ke Bali diduga untuk menjalani syuting drama Netflix produksi Jepang berjudul Romantics Anonymous. Dalam drama itu, Han Hyo Joo akan beradu akting dengan aktor Jepang, Shun Oguri.

Romantics Anonymous mengisahkan tentang kisah romantis seorang pembuat cokelat yang menderita kecemasan sosial. Dia pun bekerja di sebuah toko cokelat kecil dan mulai membangun kisah bermakna di sana. Han Hyo Joo akan berperan sebagai Hana Lee, seorang pembuat cokelat brilian yang menyembunyikan identitasnya karena ketakutannya terhadap interaksi sosial.

Romantics Anonymous akan digarap oleh sutradara Sho Tsukikawa yang sebelumnya pernah menggarap Let Me Eat Your Pancreas dan The 100th Love With You. Selain Han Hyo Joo dan Shun Oguri, Yuri Nakamura serta Jin Akanishi juga telah dikonfirmasi untuk terlibat dalam drama tersebut.

Namun, Han Hyo Joo masih belum mengonfirmasi berita kedatangannya di Indonesia secara spesifik. Sementara kedatangannya itu diduga kuat sebagai bagian dari proyek drama Romantics Anonymous yang akan datang.

