Halsey Konfirmasi Pertunangannya dengan Avan Jogia

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan penulis lagu, Halsey mengkonfirmasi pertunangannya dengan aktor Avan Jogia, mantan bintang Nickelodeon. Kabar ini diumumkan Halsey melalui akun media sosial X pada Kamis, 12 September 2024, setelah penampilannya di acara MTV Video Music Awards 2024. Dalam cuitannya, Halsey mengkoreksi informasi yang sebelumnya menyebut Jogia sebagai ‘pacar’.

Sebuah unggahan di X pada Rabu, 11 September 2024 menyatakan, "Halsey mengatakan ia berharap bisa menikah dengan pacarnya, Avan Jogia." Halsey kemudian segera memperbarui pernyataan tersebut dengan mengoreksi, "***tunangan Avan Jogia," tulisnya. Pelantun ‘Gasoline’ itu menegaskan status hubungan mereka yang sudah melangkah lebih jauh.

Spekulasi Awal Kabar Pertunangan Halsey

Pasangan ini pertama kali memicu spekulasi publik tentang hubungan mereka pada Juni 2023, ketika terlihat bersama di Los Angeles. Halsey dan Jogia kemudian mengkonfirmasi bahwa mereka berpacaran pada Oktober di tahun yang sama melalui sebuah unggahan Instagram. Namun, unggahan tersebut kemudian dihapus.

Hubungan mereka terus menarik perhatian publik, terutama ketika Halsey mengomentari unggahan Instagram Jogia pada awal September lalu, "MINE!,” tulisnya. Akhirnya, Halsey memastikan berita tersebut di ajang MTV VMA 2024, melansir dari laporan E! News, "Avan adalah yang terbaik. Setiap hari bersamanya seperti menghabiskan waktu dengan sahabatku,” tutur Halsey.

Selain hubungan romantis, Halsey dan Jogia juga pernah bekerja sama secara profesional. Pada April 2024, keduanya berkolaborasi dalam sebuah iklan untuk koleksi Energy Angel dari merek kecantikan Halsey, About Face. Jogia tidak hanya menjadi bintang dalam video iklan tersebut, tetapi juga sebagai sutradara.

Jogia, yang dikenal lewat perannya dalam serial televisi Victorious juga telah tampil dalam berbagai proyek lain seperti Now Apocalypse dan Resident Evil: Welcome to Raccoon City. Selain itu, ia juga baru saja merilis debut penyutradaraan filmnya, Door Mouse pada 2023 lalu.

Halsey Khawatir dengan Penyakitnya

Halsey, yang juga ibu dari Ender Ridley, anak hasil hubungannya dengan mantan pacarnya—Alev Aydin, terbuka tentang tantangan pribadinya saat memulai hubungan dengan Jogia. Dalam sebuah wawancara di podcast She MD pada Agustus 2024, Halsey menceritakan bagaimana ia harus jujur tentang kondisi kesehatannya yang memburuk akibat lupus dan gangguan limfoproliferatif sel T yang langka.

Ia juga menjelaskan bagaimana ia harus membuka diri tentang statusnya sebagai ibu tunggal. "Ketika aku bertemu dengan Avan, aku hampir merasa seperti berada di ambang kematian," kata Halsey. Namun, kekhawatirannya bahwa Jogia akan pergi ternyata tidak terbukti. "Dia menunjukkan dukungan yang membuatku merasa nyaman menjadi diri sendiri," ujarnya.

