Diundur Sehari, MTV VMA 2024 akan Dimeriahkan Lisa BLACKPINK hingga Halsey

TEMPO.CO, Jakarta - MTV merilis daftar tambahan nama-nama musisi yang akan turut memeriahkan ajang MTV Video Music Awards atau MTV VMA 2024. Melalui halaman Instagram resmi, diketahui Benson Boone, Halsey, Lenny Kravitz, dan Lisa BLACKPINK dijadwalkan tampil di acara tahunan yang akan disiarkan langsung dari UBS Arena, New York.

Keempat musisi tersebut bergabung dengan Sabrina Carpenter, Chappell Roan, GloRilla, Camila Cabello, dan Rauw Alejandro, para penampil yang telah diumumkan sebelumnya.

Benson Boone untuk pertama kalinya akan tampil di panggung MTV VMA. Sebagai musisi pendatang baru, namanya mulai banyak terdengar sejak perilisan 'Beautiful Things' dari album debutnya, Fireworks and Rollerblades yang telah didengarkan lebih dari 1 miliar kali di Spotify per hari ini.

Halsey yang dikabarkan akan merilis album terbarunya dalam waktu dekat akan menampilkan rilisan terbarunya, 'Lonely is the Muse' ke atas panggung MTV VMA 2024. Begitu pula Lisa BLACKPINK yang belum lama ini merilis single terbaru 'New Woman' bersama Rosalia. Penerima empat nominasi MTV VMA 2024 ini akan melakukan debut solonya di panggung utama MTV pasca rilisan hitnya, 'Rockstar' memuncaki berbagai tangga lagu.

Sementara itu, rocker veteran Lenny Kravitz akan kembali tampil di atas panggung MTV VMA setelah lebih dari seperempat abad. Pelantun hit 'Fly Away' akan kembali menghibur penggemarnya dengan lagu-lagu lamanya beriringan dengan lagu-lagu dari album Blue Electric Light, yang baru ia rilis pada Mei tahun ini.

Perubahan Jadwal MTV VMA 2024

Ajang MTV VMA 2024 awalnya dijadwalkan tayang pada Selasa, 10 September 2024, tetapi kemudian diundur ke hari berikutnya untuk menghindari bentrok dengan debat presiden AS antara Wakil Presiden Kamala Harris dan mantan Presiden Donald Trump. Acara ini juga akan mengenang peringatan 23 tahun 9/11.

Sebagaimana tertulis pada unggahan MTV yang mengumumkan line up terbaru. “Saksikan mereka naik panggung dalam TIGA MINGGU pada tanggal 11 September,” bunyi keterangan unggahan yang dibagikan Rabu, 21 Agustus 2024.

Taylor Swift Pimpin MTV VMA 2024 dengan 10 Nominasi

Penyanyi dan penulis lagu, Taylor Swift berhasil memimpin ajang penghargaan MTV VMA 2024 dengan 10 nominasi. Di tahun ini, lagu paling hit miliknya, 'Fortnight' masuk ke dalam kategori Video Tahun Ini dan akan beradu dengan 'we can’t be friends (wait for your love)' milik Ariana grande, 'Lunch' milik Billie Eilish, 'Paint the Town Red' milik Doja Cat, 'Houdini' milik Eminem, dan 'Snooze' milik SZA.

Jumlah nominasi tersebut diikuti oleh Post Malone dengan 9 nominasi yang sebagian besar ditujukan untuk duetnya dengan Taylor Swift, 'Fortnight.' Setelahnya, Sabrina Carpenter imbang dengan Ariana Grande dan Eminem dengan masing-masing 6 nominasi.

Menyusul di belakangnya dengan 5 nominasi, ada Megan Thee Stallion dan SZA. Lisa BLACKPINK, Olivia Rodrigo, dan Teddy Swims masing-masing menerima 4 nominasi. Sementara itu, idola dari banyak musisi dan selebritas, Chappell Roan, dinominasikan untuk Artis Baru Terbaik di MTV VMA 2024. Pesaingnya dalam kategori ini adalah Shaboozey, Benson Boone, Teddy Swims, Tyla, dan Gracie Abrams.

Meski memiliki banyak rilisan yang hit di tahun ini, kekasih Barry Keoghan, Sabrina Carpenter tidak dinominasikan untuk kategori artis baru. Hal ini dikarenakan diskografinya yang sudah terhitung banyak sejak debutnya pada 2014 lalu hingga 2024, sebagaimana tertulis dalam laman Variety.

VARIETY | PEOPLE

