September Ceria Bagi Penggemar Drakor: Catat Tanggal Tayang 7 Drakor Anyar

TEMPO.CO, Jakarta - September 2024 akan menjadi bulan yang menarik bagi para penggemar drama Korea alias drakor karena terdapat berbagai tayangan baru yang menjanjikan cerita yang segar dan bervariasi.

Dari komedi yang menghibur hingga fantasi yang penuh misteri, berikut adalah tujuh drama Korea yang akan memeriahkan layar Anda bulan ini. Setiap drama menawarkan sesuatu yang unik, mulai dari kisah polisi yang dipenuhi tawa hingga petualangan aneh dengan anjing yang bisa berbicara.

Simak daftar lengkapnya dan siap-siap untuk mengisi waktu luang Anda dengan tayangan-tayangan seru ini.

Seoul Busters (11 September)

Drakor pertama yang akan tayang di bulan September adalah Seoul Busters, sebuah serial komedi di Disney+ yang menceritakan tentang tim polisi terburuk di Korea, yaitu Unit Kejahatan Kekerasan 2.

Serial ini berkisah bagaimana tim polisi tersebut dipimpin oleh seorang pemimpin elit baru yang bertekad untuk mengubah timnya menjadi tim yang lebih baik. Dengan premis yang menarik dan komedi yang menggelitik, Seoul Busters diharapkan akan memberikan tontonan yang menyenangkan bagi penonton.

Officer Black Belt (13 September)

Drama aksi Netflix ini menurut Koreaboo akan memperkenalkan aktor Kim Woo Bin sebagai seorang jagoan bela diri yang menjalani kehidupan sederhana sebagai pengantar makanan di restoran milik ayahnya. Namun, kehidupannya berubah drastis ketika ia menyelamatkan seorang petugas bela diri yang diserang.

Tanpa disangka, ia harus menggantikan petugas tersebut dan bekerjasama dengan seorang petugas yang dalam masa percobaan yang menangani pelaku kekerasan. Serial ini menjanjikan adegan aksi yang menegangkan.

The Judge from Hell (21 September)

The Judge from Hell adalah drama fantasi yang dibintangi oleh Park Shin Hye dan Kim Jae Young. Menurut The Free Press Journal, serial ini akan tayang di Disney+ Hotstar dan SBS TV.

Drama ini mengikuti kisah seorang hakim dengan kekuatan supranatural yang harus menghadapi berbagai kasus sulit di dunia hukum dan moralitas. Dengan total 14 episode, drama ini akan menjadi pilihan menarik bagi penggemar fantasi dan thriller, yang tayang setiap Jumat dan Sabtu mulai 21 September 2024.

To My Haeri (23 September)

Drama ini mengisahkan seorang penyiar yang kurang terkenal yang telah berjuang selama 14 tahun untuk membuat namanya tersohor. Namun, dia hidup dengan dua kepribadian yang berbeda. Kepribadian keduanya lebih ceria dan kurang ambisius, bekerja sebagai petugas parkir.

Kehidupannya menjadi semakin rumit ketika mantan pacarnya yang sekarang menjadi penyiar terkenal kembali ke dalam hidupnya. To My Haeri akan menyajikan drama penuh emosi yang mengangkat tema identitas dan cinta yang rumit.

Dog Knows Everything (25 September)

Dog Knows Everything adalah drama yang unik, mengisahkan seorang aktor veteran yang mengalami kehancuran reputasi setelah sebuah insiden di lokasi syuting.

Dia melarikan diri ke Pulau Geoje di mana dia bertemu dengan mantan anjing polisi bernama Sophie yang bisa berbicara dalam bahasa Korea. Serial ini memadukan antara elemen komedi dan drama, dan menjadikannya tontonan yang berbeda dari kebanyakan drama Korea lainnya.

What Comes After Love (27 September)

Dikutip dari Soompi, drama ini adalah adaptasi dari novel best seller yang mengisahkan cinta antara seorang wanita Korea dan seorang pria Jepang. Mereka bertemu dan jatuh cinta di Jepang, kemudian bertemu kembali di Korea lima tahun setelah perpisahan mereka.

What Comes After Love menceritakan berbagai nuansa melankolis dalam pengalaman cinta setiap karakter. Terdapat penyesalan, cinta yang tidak terbalas, hingga keinginan untuk mendapatkan kembali cinta yang hilang. Drama ini tayang perdana pada 27 September di Korea.

Iron Family (28 September)

Iron Family adalah serial Netflix yang memiliki tokoh utama bernama Lee Da Rim, seorang wanita yang ditakdirkan untuk mewarisi bisnis penatu keluarganya yang sukses. Namun, kehidupannya tidak mudah karena penglihatannya semakin memburuk dan ia berpotensi mengalami kebutaan total.

Drakor ini mengandung kisah yang menyentuh tentang perjuangan, cinta, dan pengorbanan, dengan sentuhan emosi yang mendalam. Drama ini akan menjadi penutup bulan September yang emosional bagi para penggemar drama Korea.

SOOMPI | FREEPRESSJOURNAL | KOREABOO

