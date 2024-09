Emily Armstrong Jadi Vokalis Baru Linkin Park, Siap Tur Dunia dan Rilis Album

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Band rock asal Amerika, Linkin Park mengumumkan Emily Armstrong resmi menjadi vokalis baru mereka, setelah kematian Chester Bennington pada 2017. Linkin Park sedang bersiap untuk menggelar tur dunia dan merilis album terbaru berjudul From Zero pada musim gugur ini.

Emily Armstrong merupakan penyanyi, penulis lagu, dan musisi Amerika. Penyanyi 38 tahun itu sebelumnya dikenal sebagai pendiri band rock Dead Sara yang bermarkas di Los Angeles sejak 2005. Selain Emily, Linkin Park juga kehadiran drummer baru Colin Brittain, menggantikan Rob Bourdon. Colin Brittain adalah seorang penulis lagu dan produser untuk G Flip, Illenium dan One OK Rock.

Kedua anggota baru itu akan bergabung dengan rapper dan produser Mike Shinoda, gitaris Brad Delson, DJ Joe Hahn, dan bassis Phoenix, yang semuanya mendirikan Linkin Park di Agoura Hills pada 1996. Mereka akan bergabung dengan rapper dan produser Mike Shinoda , gitaris Brad Delson, DJ Joe Hahn, dan bassis Phoenix, yang semuanya mendirikan Linkin Park di Agoura Hills pada 1996.



Mengutip dari Variety, dalam siaran pers disebutkan bahwa Shinoda, Delson, Farrell, dan Hahn diam-diam mulai bertemu lagi dalam beberapa tahun terakhir. Daripada mencoba memulai kembali, mereka bekerja sama dengan banyak musisi dan menemukan hubungan khusus dengan Armstong dan Brittain.

Tur Dunia Linkin Park



Linkin Park akan memulai tur arena enam hari, mengunjungi Los Angeles, New York, Hamburg, London, Seoul, dan Bogota. Agensi baru Linkin Park, WME, memperkirakan permintaan tiket yang sangat tinggi untuk band yang telah meraup lebih dari 120 juta dolar AS selama kariernya, menurut Billboard Boxscore.

"Linkin Park adalah salah satu band rock tur terbesar di zaman kita,” kata John Marx, mitra dan agen di WME. "Kegembiraan yang akan dirasakan penggemar mereka, karena dapat melihat dan merayakan mereka setelah tujuh tahun, akan sangat besar."

Linkin Park akan Rilis Album From Zero

Pengumuman ini juga disertai dengan single baru, "The Emptiness Machine." Ini adalah perilisan musik baru pertama band tersebut dalam tujuh tahun, dan lagu utama untuk album mendatang yang diberi judul "From Zero."

Album studio kedelapan Linkin Park, From Zero akan rilis pada 15 November 2024 melalui Warner Records, sebagai upaya penuh pertama grup tersebut sejak "One More Light" pada 2017, yang keluar dua bulan sebelum kematian vokalis utama Chester Bennington.

Keempat pendiri yang masih hidup sempat menamai band mereka Xero sebelum Bennington bergabung dan mereka mengganti namanya menjadi Linkin Park. Menurut Mike Shinoda, judul album From Zero merujuk pada awal yang sederhana ini dan perjalanan yang sedang mereka jalani saat ini.

"Secara sonik dan emosional, ini tentang masa lalu, sekarang, dan masa depan, merangkul suara khas kami, tetapi baru dan penuh kehidupan. Itu dibuat dengan penghargaan yang mendalam untuk rekan band baru dan lama kami, teman-teman kami, keluarga kami, dan penggemar kami," katanya. "Kami bangga dengan apa yang telah dicapai Linkin Park selama bertahun-tahun dan bersemangat dengan perjalanan ke depannya.”

LOS ANGELES TIMES | VARIETY | BILLBOARD

