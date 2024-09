Perjalanan Karier Shin Hye Sun Si Peri Diksi, Salah Satu Aktris Terbaik di Generasinya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Shin Hye Sun dikenal sebagai salah satu aktris Korea berbakat. Sejak memulai karier di dunia akting pada tahun 2012, aktris berusia 31 tahun ini terus menantang dirinya dengan memerankan berbagai karakter yang berbeda. Menariknya, impian Shin Hye Sun untuk menjadi aktris muncul karena keinginannya bertemu dengan aktor Won Bin.

Ia sangat menyukai drama Korea "Autumn in My Heart," yang dibintangi oleh Won Bin dan Song Hye Kyo. Demi bertemu idolanya, Shin Hye Sun bertekad mendalami dunia akting dengan mengikuti akademi seni peran sejak kelas 3 SMP. Ia kemudian melanjutkan studi ke SMA dengan memilih jurusan akting dan melanjutkan pendidikannya di bidang seni film.

Titik terang dalam kariernya datang pada tahun 2012 setelah berhasil lolos audisi untuk peran siswi SMA dalam drama "School 2013." Dalam drama yang juga dibintangi oleh Lee Jong Suk dan Kim Woo Bin tersebut, Shin Hye Sun memerankan seorang siswa dengan nama yang sama dengannya. Sejak itu, namanya mulai dikenal, dan ia pun mulai tampil di sejumlah film pendek.

Perjalanan Karier Shin Hye Sun

Seperti yang disebutkan sebelumnya, awal karier Shin Hye Sun dimulai setelah sukses mengikuti audisi untuk drama "School 2013." Meski berperan sebagai pemeran pendukung, itu menjadi langkah awal penting dalam kariernya. Kariernya terus berkembang, hingga pada tahun 2017, Shin Hye Sun berhasil mendapatkan peran utama dalam drama "My Golden Life."

Drama ini sukses besar dengan jumlah penonton mencapai 8 juta, yang semakin melambungkan popularitasnya. Setelah itu, Shin Hye Sun mendapatkan peran utama dalam beberapa drama Korea populer lainnya, seperti "The Hymn of Death" (2018), "Still 17" (2018), "Angel's Last Mission: Love" (2019), dan "Mr. Queen."

Berkat kemampuan aktingnya yang luar biasa, Shin Hye Sun menuai banyak pujian. Ia dikenal mampu menyampaikan emosi dengan sangat baik, membuat penonton merasakan kedalaman perannya. Ia bahkan mendapat julukan "Peri Diksi" karena keahliannya dalam berakting dan dianggap sebagai salah satu aktris terbaik. Saat ini, Shin Hye Sun sedang membintangi proyek terbaru bersama Ahn Bo Hyun dalam drama "See You in My 19th Life," yang baru saja tayang dua pekan lalu.

Rumor Hubungan dengan Ji Chang Wook

Belakangan ini, Shin Hye Sun menjadi sorotan setelah dikabarkan berpacaran dengan Ji Chang Wook. Foto keduanya yang beredar di media sosial menunjukkan mereka tampil mesra dengan mengenakan kostum saat syuting "Welcome To Samdalri," yang berlatar di Pulau Jeju. Interaksi alami antara keduanya memikat penggemar, dan banyak yang merasakan chemistry luar biasa dari foto-foto tersebut. Namun, hingga kini, baik Shin Hye Sun maupun Ji Chang Wook belum memberikan tanggapan mengenai rumor tersebut.

ANGELINA TIARA PUSPITALOVA | DINI DIAH | ANTARA

