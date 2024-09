5 Drakor Dibintangi Son Na Eun Selain Romance in the House

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris berbakat Korea Selatan, So Na Eun membintangi drama Korea bertajuk Romance in the House. Dalam drakor tersebut, ia beradu akting dengan sejumlah aktor dan aktris di antaranya adalah Ji Jin Hee, Kim Jee Soo, dan terbaru anggota boy grup SHINee, Choi Minho.

Karya besutan sutradara Kim Da Ye ini bahkan sukses masuk dalam daftar 10 acara TV teratas Indonesia di Netflix, sejak tayang perdana pada 10 Agustus lalu. Selain Romance in the House, berikut adalah 5 drakor yang dibintangi So Nae Un.

1. Cinderella and the Four Knight (2016)

Son Nae Eun bermain di Cinderella and the Four Knight. Di drama ini Son Na Eun berperan sebagai Park Hye Ji. Dia beradu akting dengan sejumlah aktor dan aktris muda lain, seperti Park So Dam, Jung Il Woo, Ahn Jae Hyun, Lee Jung Shin, dan Choi Min.

Drama ini bercerita tentang seorang perempuan yang dipekerjakan sebagai kepala pelayan di keluarga konglomerat untuk mengubah perilaku tiga anak laki-laki yang kerap membuat onar. Dua dari tiga orang itu pun terlibat kisah cinta segitiga dengan kepala pelayan muda itu dan seorang wanita yang berasal dari sebuah keluarga kaya.

2. Dinner Mate (2020)

Beradu akting dengan Song Seung Heon, Seo Ji Hye, dan Lee Ji Hoon, dalam drama ini Son Na Eun akan berperan sebagai Jin Noh Eul. Adapun Dinner Mate bercerita tentang seorang wanita muda yang sedang mengalami kesulitan akibat putus. Dia kemudian bertemu dengan seorang pria yang memiliki cinta pertama yang menyakitkan di Pulau Jeju.

Setelah kembali ke Seoul, mereka tetap saling berhubungan karena memiliki kecintaan yang sama terhadap makanan dan mencoba masakan baru. Meski begitu, mereka merahasiakan kehidupan pribadi masing-masing dan tidak mengungkapkan nama asli kepada satu sama lain. Serangkaian kebetulan yang aneh pun terus mendekatkan mereka.

3. Ghost Doctor (2022)

Ghost Doctor adalah drama Korea yang bercerita tentang Cha Young Min, seorang dokter jenius yang sombong dan egois. Suatu hari, dia terlibat dalam kasus yang tak terduga. Karena kasus yang tak terduga itu, rohnya merasuki tubuh seorang dokter muda, Go Seung Tak. Kedua dokter ini sangat bertolak belakang, dengan kepribadian dan kemampuan medis yang bertolak belakang juga.

Dalam drama ini, Son Na Eun berperan sebagai Oh Soo Jung, teman doktor Go Seung Tak. Serial drama ini turut dibintangi Rain, Kim Beom, Uee, dan Sung Dong Il.

4. Agency (2023)

Dalam drama ini, Son Na Eun berperan sebagai Kang Han Na dan beradu akting dengan Lee Bo Young. Agency adalah drama kantoran yang menggambarkan seorang pekerja yang menjadi eksekutif wanita pertama di grup perusahaan itu. Dia berhasil meniti karier dari posisi pertama hingga posisi tertinggi. Berlatar belakang biro iklan, drama ini berisi kisah nyata kehidupan sehari-hari orang-orang yang menjalani kehidupan seperti perang dan di balik layar industri.

5. Romance in the House (2024)

Terbaru, Son Na Eun membintangi drakor Romance in the House. Drakor ini menceritakan kisah seorang pria bernama Byeon Moo Jin yang menikah dengan Geum Ae Yeon. Mereka lalu memiliki seorang putri yang bernama Byeon Mi Rae, dan seorang putra bernama Byeon Hyeon Jae.

Sejak awal pernikahannya, Byeon Moo Jin mencoba berbagai usaha dan bisnis untuk menafkahi keluarganya. Tetapi semua itu gagal dan berujung pada kebangkrutan. Keluarganya tidak dapat menerimanya lagi, dan mereka memutuskan hubungan dengan Moo Jin. Namun setelah melalui perceraian, Geum Ae Yeon mengalami kesulitan membesarkan kedua anaknya sendirian.

ANANDA RIDHO SULISTYA | RADEN PUTRI | HANCINEMA | MYDRAMALIST

Pilihan Editor: 5 Drakor Terbaru Tentang Perselingkuhan, Penuh Pengkhianatan