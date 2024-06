Sinopsis dan Pemeran Drakor Red Swan yang akan Tayang 3 Juli 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor terbaru Red Swan dijadwalkan tayang pada Rabu, 3 Juli 2024 di platform Disney+. Pada Senin, 3 Juni 2024, telah diluncurkan poster dan cuplikan adegan Red Swan.

Dalam foto potongan adegan yang dirilis, menunjukkan Rain, yang berperan sebagai Seon Do Yoon dan Kim Ha Neul sebagai Oh Wan Soo sedang berhadapan dan saling memberikan tatapan intens. Kedua tokoh dalam drama yang akan dipenuhi skandal dan intrik dari keluarga kaya Hwain.

Baca Juga: Deretan Pemeran Drakor Hierarchy

Dikutip dari AsianWiki, Red Swan diarahkan oleh sutradara Park Hong Kyun, dan Choi Yoon Jung sebagai penulis naskah. Drama bergenre aksi-romantis berjumlah 10 episode.

Sinopsis Red Swan

Red Swan drama yang menampilkan kisah Oh Wan Soo, pemain golf sukses yang memimpikan kehidupan sempurna untuk hidup di kalangan masyarakat kelas atas dan menikahi pewaris Hwain Group. Ia dikenal sebagai ketua dari yayasan yang tenar akan kedermawanannya dalam kegiatan amal.

Baca Juga: Rekomendasi 3 Serial Drakor yang Tayang di Netflix di Juni 2024

Takdir Wan Soo dan Oh Do Yoon dipertemukan ketika Do Yoon yang merupakan lulusan perguruan tinggi kepolisian, dan unggul dalam seni bela diri menjadi pengawal barunya. Do Yoon bergabung dengan tim keamanan Grup Hwain karena alasan tertentu. Melalui pengawalnya, Wan Soo mengetahui rahasia yang dimiliki keluarga suaminya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pemeran Red Swan

Selain Rain dan Kim Ha Neul, pemeran lainnya yang membintangi Red Swan, yaitu Jung Gyu Woon, Seo Yi Sook, Yoon Je Moon, dan Ki Eun Se. Jung Gyu Woon akan memerankan Kim Yong Kook yang merupakan suami Wan Soo dan penerus Grup Hwain.

Seo Yi Sook berperan sebagai Park Mi Ran, ketua Hwain Group, Yoon Je Moon memainkan Han Sang Il, pengacara perwakilan Hwain Group. Ki Eun Se berperan sebagai Jang Tae Ra yang dipenuhi ambisi ingin menjadi wajah baru Grup Hwain.

HANIN MARWAH | ASIAN WIKI

Pilihan Editor: Deretan Pemeran Drakor Hierarchy