Bintangi Romance in the House, Ini 5 Rekomendasi Drama Minho SHINee

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor sekaligus anggota boy group SHINee, Choi Minho kembali membintangi serial drama, setelah terakhir kali bermain dalam drama The Fabulous yang tayang pada 2022 lalu. Pria yang akrab disapa Minho SHINee itu kembali ke layar kaca dengan bermain dalam drama komedi romantis, Romance in the House.

Dalam drama ini, Minho beradu akting dengan sejumlah aktor dan aktris ternama. Di antaranya adalah Ji Jin Hee, Kim Jee Soo, dan So Na Eun. Karya besutan sutradara Kim Da Ye ini bahkan sukses masuk dalam daftar 10 acara TV teratas Indonesia di Netflix, sejak tayang perdana pada 10 Agustus lalu.

Minho sendiri memulai kariernya di dunia seni peran pada 2012 lalu melalui drama bertajuk Salamander Guru and The Shadow Operation Team. Sejak saat itu, Minho telah membintangi berbagai judul drama, baik sebagai pemeran utama maupun pemeran pendukung.

Untuk mengetahui kemampuan akting rapper boy group SHINee itu, berikut beberapa rekomendasi drama yang pernah dibintangi Minho SHINee.



1. The Fabulous

Poster drama The Fabulous. Foto: Asianwiki.

The Fabulous adalah sebuah kisah tentang orang-orang yang telah mengabdikan hidupnya pada industri mode dan berjuang untuk bertahan hidup di sana. Ji Woo Min (Minho) adalah seorang pekerja lepas yang bertugas memperbaiki foto-foto. Ia tampan dan kompeten dalam pekerjaannya, tetapi ia tidak mencintai pekerjaannya.

Di sisi lain, sejak kecil Pyo Ji Eun (Chae Soo Bin) bermimpi untuk bekerja di bidang mode. Sekarang, ia bekerja sebagai kepala bagian di sebuah agensi promosi merek mewah. Meski berjuang untuk bertahan di pekerjaannya, ia tetap mempertahankan kepribadiannya yang ceria dan energi yang positif.

Drama ini bercerita tentang Yu Mi yang merupakan seorang wanita lajang biasa. Ia tidak pandai mengekspresikan perasaannya. Meski begitu, Yu Mi memiliki sel-sel di otaknya yang mewakili berbagai emosi seperti cinta, kekerasan, rasionalitas, baik, dan buruk. Sel-sel kecil di otaknya ini bekerja secara aktif untuk menangani emosi dan berbagai masalah yang dihadapinya.

Dalam drama ini, Minho berperan sebagai Chae Ugi dan beradu akting dengan Kim Go Eun, Ahn Bo Hyun, Lee Yo Bi, Jin Young, dan sejumlah aktor serta aktris ternama lainnya.



3. Lovestruck in the City

Choi Minho berperan sebagai Oh Dong Sik yang bekerja sebagai polisi di Pos Polisi Taepyeong-ro. Adapun Lovestruck in the City ini bercerita tentang karakter Lee Eun O yang bekerja sebagai pekerja lepas pemasaran. Suatu hari, dia melakukan perjalanan tanpa membuat rencana khusus.

Selama perjalanannya, Lee Eun O bertemu dengan Park Jae Won di tempat yang tak terduga. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Yoon Sun A dan berpura-pura memiliki jiwa yang bebas, yang merupakan kepribadian yang bertolak belakang dengan dirinya sendiri. Namun, hal itu membuat Eun O jatuh cinta.



4. The Most Beautiful Goodbye

Ini adalah drama Korea tentang seorang wanita paruh baya bernama In Hee yang ingin mengabdikan hidupnya dengan keluarganya. Hal itu dilakukan In Hee setelah dia didiagnosis menderita kanker stadium akhir dan harus mempersiapkan perpisahan dengan keluarganya. Dalam drama ini, Minho SHINee akan berperan sebagai Jung Soo, anak dari In Hee.



5. Somehow 18

Rekomendasi drama yang dibintangi Minho SHINee berikutnya adalah Somehow 18. Drama ini menceritakan tentang Kyung Whee (Minho) yang selalu diganggu saat ia masih SMA. Saat itu, ia diam-diam menyukai Na Bi (Lee Yoo Bi). Suatu hari, Na Bi yang merupakan cinta pertama Kyung Whee meninggal dunia.

Setelah bertahun-tahun berlalu, sekarang Kyung Whee telah menjadi residen ortopedi. Demi menyelamatkan Na Bi, dia kembali ke masa lalu saat ia berusia 18 tahun. Somehow 18 adalah web drama yang hanya berjumlah 10 episode dengan durasi masing-masing episode selama 15 menit.

ASIANWIKI | MYDRAMALIST

