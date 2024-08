Mengenal Para Pemeran Romance in The House

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor Romance in the House merupakan karya terbaru yang ditulis oleh Kim Young Yoon, penulis di balik My Secret Romance, dan disutradarai oleh Kim Da Ye yang dikenal melalui My ID Is Gangnam Beauty.

Drakor ini bercerita tentang perjuangan individu yang sebelumnya terasing, tetapi berusaha untuk bersatu kembali sebagai keluarga. Melalui proses introspeksi, mereka menyadari sulitnya menjaga keutuhan keluarga. Drakor Romance in the House tayang di JTBC pada 10 Agustus 2024.

Pemeran Romance in the House

1. Ji Jin Hee

Ji Jin Hee telah membintangi berbagai drama populer. Ia dikenal lewat peran-perannya dalam Dae Jang Geum, Love Letter, dan Spring Day. Kariernya dimulai di industri hiburan pada 1999 melalui video musik. Ia mendapat sorotan publik melalui drama Juliet's Man. Ji Jin Hee telah menikah dengan Lee Su Yon sejak 2004.

Di drakor Romance in the House, Ji Jin Hee berperan sebagai Byeon Moo Jin, mantan pengusaha yang pernikahannya hancur akibat kegagalan bisnisnya.

2. Kim Jee Soo

Kim Jee Soo memulai kariernya sebagai aktris televisi pada 1992. Pada 2005, ia masuk perfilman debutnya dalam film This Charming Girl yang disutradarai oleh Lee Yoon Ki. Perannya dalam film tersebut meraih berbagai penghargaan, termasuk Aktris Terbaik di Festival Film Internasional Singapura dan Aktris Pendatang Baru Terbaik di beberapa ajang penghargaan lainnya. Di drama ini, Kim Jee Soo berperan sebagai Geum Ae Yeon, mantan istri Moo Jin yang selama bertahun-tahun harus menghidupi anaknya seorang diri.

3. Son Naeun

Son Naeun mantan anggota grup K-Pop Apink yang melanjutkian kariernya sebagai aktris. Pada 29 April 2021, ia hengkang dari IST Entertainment dan bergabung dengan YG Entertainment untuk fokus terhadap karier aktingnya. Meskipun meninggalkan agensi, Apink tetap berlanjut sebagai grup.

Pada 14 Februari 2022, Apink merilis album Horn untuk merayakan 10 tahun debut mereka, namun Son Naeun tidak ikut dalam promosi, karena bentrok jadwal. Pada 8 April 2022, ia mengumumkan perpisahannya dengan grup Apink. Di drama ini, Son Naeun berperan sebagai Byeon Mi Rae, putri Moo Jin dan Ae Yeon.

4. Choi Minho

Choi Minho atau Minho, anggota grup K-Pop SHINee. Lahir di Incheon pada 9 Desember 1991, Minho SHINee tidak hanya dikenal sebagai penyanyi dan rapper, tetapi juga sebagai aktor, penulis lagu, dan model. Minho debut pada 25 Mei 2008 bersama SHINee dalam naungan SM Entertainment. Ia juga mengejar karier akting dengan debutnya di drama The Precious You pada 2008 dan film Canola pada 2016. Choi Minho berperan sebagai Nam Tae Pyeong, mantan atlet taekwondo nasional yang bekerja sebagai petugas keamanan.

5. Yoon San Ha

Yoon San Ha anggota grup K-Pop Astro yang juga dikenal sebagai aktor. Ia debut pada 2016 dengan merilis album mini atau EP Spring Up bersama Astro. Sebelum debut, ia telah bergabung sebagai trainee naungan Fantagio iTeen pada 2012.

Yoon San Ha berakting dalam drama seperti To Be Continued dan Soul Plate. Pada 2020, ia juga menjadi pembawa acara musik Show Champion. Namun, pada Januari 2023, Yoon San Ha harus absen dari kegiatan comeback unit Moonbin & Sanha karena masalah kesehatan. Di drama ini, Yoon San Ha berperan sebagai Byeon Hyeon Jae, adik Mi Rae.

