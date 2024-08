Lee Sang Yi Perankan Karakter Menghibur dalam No Gain No Love

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Sang Yi menceritakan tentang karakter yang diperankan dalam drama No Gain No Love. Drama tersebut dijadwalkan tayang perdana tanggal 26 Agustus mendatang. Lee Sang Yi memerankan karakter seorang chaebol atau konglomerat generasi ketiga yang tidak percaya pada cinta.

Drama keluaran tvN, No Gain No Love, menceritakan kisah Son Hae Young yang dimainkan Shin Min Ah, seorang wanita yang memalsukan pernikahannya karena tidak ingin menanggung kerugian dan rela melakukan apapun untuk mendapat keuntungan. Ia kemudian meminta Kim Ji Wook yang diperankan Kim Young Dae, untuk menjadi suami palsunya. Tak ingin menyakiti orang lain Kim Ji Wook pun menyanggupinya.

Karakter Lee Sang Yi dalam Drama No Gain No Love

Lee Sang Yi berperan sebagai Bok Gyu Hyun, CEO dari perusahaan Kkulbee Education, tempat Hae Young bekerja. Meskipun tidak memiliki kekasih dan tidak suka bergaul dengan banyak perempuan seperti ayahnya, Gyu Hyun rupanya penikmat novel web R-rated populer yang ditulis oleh Nam Ja Yeon, teman dekat Hae Young. Ia seringkali meninggalkan komentar di setiap unggahan Ja Yeon menggunakan akun palsu demi menyembunyikan identitasnya dan menjaga reputasinya.

Lee Sang Yi mengaku merasa tersentuh dengan kisah yang membangun drama No Gain No Love dan kisah tentang karakter yang ia mainkan. Menurutnya, Gyu Hyun tumbuh besar dengan keyakinan bahwa tidak ada yang namanya cinta sejati dikarenakan ia menyaksikan bagaimana ibunya terluka karena ayahnya.

Tumbuh besar dan menjalani hidupnya tanpa romansa, Gyu Hyun hanya berinteraksi dengan sekretarisnya Yeo Ha Jun (Lee Yoo Jin) dengan dinamikanya yang seperti Tom and Jerry. “Gyu Hyun karismatik di tempat kerja, ia menjadi konyol di sekitar sekretarisnya dan ketika dihadapkan dengan cinta. Saya merasa sifat-sifat karakter ini sangat menghibur,” katanya, dilansir dari Soompi.

Ia juga mengaku bersemangat dengan perkembangan karakter yang ia mainkan. Pertemuannya dengan Ja Yeon akan menjadi titik balik dan salah satu kunci cerita dalam drama ini. “Saya merasa kisah Gyu Hyun, yang mulai percaya pada cinta meskipun sebelumnya tidak mempercayainya, sangat menarik,” ujarnya.

Dedikasi Lee Sang Yi dalam Drama No Gain No Love

Lee Sang Yi berusaha memberikan dedikasi yang besar terhadap karakter yang ia perankan. Dia pun fokus mendalami karakternya dan ingin menunjukkan karya yang terbaik untuk drama terbarunya tersebut.

Selain pendalaman karakter dia juga fokus pada kecepatan dan tampilan busana yang dikenakan saat berakting. “Sebagian besar setelan yang saya kenakan dibuat khusus,” katanya. “Saya ingin menonjolkan penampilan CEO yang bersih dan cakap.”

Reuni Pertama Lee Sang Yi dengan Shin Min Ah

Drama yang ditulis oleh Kim Hye Young ini menjadi momen reuni Lee Sang Yi dengan Shin Min Ah. Sebelumnya, mereka beradu akting dalam drama Hometown Cha-Cha-Cha pada 2021 silam. “Sangat menyenangkan bisa bekerja sama lagi,” kata Lee Sang Yi.

Menurut Lee Sang Yi, peran mereka dalam No Gain No Love memberikan pengalaman baru. Dalam drama sebelumnya karakter mereka dalam skenario cinta bertepuk sebelah tangan. Kini keduanya bertemu kembali sebagai bos dan karyawan. “Saya yakin drama ini layak untuk Anda tonton dan Anda tidak akan menyesal menontonnya. Saya harap Anda akan menunjukkan banyak cinta untuknya," ujarnya.

