Lee Soo Hyuk, Profil dan Sepak Terjangnya di Dunia Akting

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ada banyak jalan meniti karier sebagai aktor di Korea Selatan. Yang umum dilalui adalah memulainya sebagai seorang model. Salah satu yang menjejaki jalur demikian adalah Lee Soo Hyuk. Selain aktor, ia juga dikenal sebagai model di bawah naungan YG Entertainment.

Dilansir dari laman ygfamily.com, Lee Soo Hyuk memulai kariernya sebagai seorang model ysng debut pada 2006. Pria yang lahir di Gwacheon, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan itu mengembangkan kariernya ke dunia akting dengan memulai debut film Korea perdananya yang berjudul The Boy from Ipanema.

Penampilan aktingnya yang khas seperti suaranya yang dalam membuat kiprahnya di dunia akting terus berkembang. Seperti yang terlihat dalam drakor Tree with Depp Roots, High School King of Savy, Valid Love, Scholar Who Walks the Night, Doom at Your Service dan film Pipeline yang terus-menerus menyempurnakan aktingnya.

Karena kemampuannya, Lee Soo Hyuk telah banyak menerima penghargaan, bahkan sejak dirinya terjun dalam dunia model. Dilansir dari Asianwiki, pada 2007, Lee Soo Hyuk mendapatkan penghargaan Asosiasi Fotografer Mode Korea, yaitu penghargaan untuk pendatang baru model pria. Kemuadian pada 2008, Soo Hyuk menerima penghargaan Swan Berbusana Terbaik Korea ke-25, sebagai model.

Selanjutnya, pada 2014, dirinya kembali mendapatkan penghargaan Swan Penata Busana Terbaik Korea ke-29, sebagai talenta busadan terbaik. Dalam dunia akting, dirinya juga pernah mendapatkan penghargaan. Seperti pada 2015, Lee Soo Hyuk memenangkan penghargaan Film Asia sebagai bintang baru. Lalu, di tahun yang sama, Lee Soo Hyuk menerima penghargaan Drama MBC, kategori Mini-Serial sebagai aktor terbaik.

Tidak hanya beradu akting dalam serial drama, Lee Soo Hyuk juga kerap menunjukkan kebolehannya dalam berakting dengan ikut membintangi sejumlah film. Soo Hyuk mengawali kariernya sebagai aktor dalam dunia film. Film-film yang pernah dibintangi oleh Lee Soo Hyuk yaitu My Boss My Teacher (2006), The boy from Ipanema (2010), Runway Cop (2012), Horor Stories 2 (2013), Pipeline (2021) dan Lost (2023).

Tidak hanya dalam film, Lee Soo Hyuk juga ikut terlibat dalam MV di beberapa idol K-Pop. Dilansir daalam laman soompi.com, kepiawannya dalam berakting membuatnya dipercayai untuk membintangi MV K-Pop idol. Seperti pada MV XXX Monorail of Night (2009), MV Gavy NJ A Love Story (2009), MV 2NE1 It Hurts (2010), MV EXID Whz That Girl (2012), dan MV 2NE1 Falling in Love (2013).

Seperti dilansir dari Soompi, Lee Soo Hyuk akan membintangi serial drama terbaru. S Line serial drama yang diadaptasi dari Webtoon ini akan menggaet Lee Soo Hyuk dengan lawan mainnya, Arin Oh My Girl. Sebelumnya, Webtoon dari S Line telah terbit pada 2 November 2011 hingga 22 November 2012. Webtoon karya Ggomabi ini mengisahkan munculnya garis merah di atas kepala orang.

Dilansir dari Asianwiki, garis merah ini menghubungkan orang yang pernah berhubungan seks. Oleh sebab itu, sisi memalukan atau rahasia seseorang akan terungkap melalui garis tersebut. Orang-orang menyebut garis merah ini sebagai Garis S.

Lee Soo Hyuk akan berperan sebagai Han Ji Wook, yaitu seorang detektif yang memiliki penampilan menarik dan berjiwa bebas. Dirinya mengejar kebenarang tentang Garis S. Kemudian, lawan mainnya Lee Da Hee akan berperan sebagai Kyu Jin adalah seorang guru SMA yang memiliki pesona unik. Lalu, Arin Oh My Girl akan berperan sebagai Hyun Hob, seorang siswa SMA yang telah mampu melihat garis merah tersebut sejak lahir.

Pilihan Editor: 7 Aktor Terkenal Pemeran Raja di Drama Saeguk