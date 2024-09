7 Aktor Pemeran Raja di Drama Saeguk

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama korea saeguk jadi drama yang syarat akan nilai sejarah. Supaya drama saeguk banyak menarik perhatian pecinta drama Korea, banyak hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah pemilihan aktor dan aktris yang sesuai dengan karakter yang akan dibawakan agar peran tersebut terasa sangat nyata dan hidup. Berikut adalah 7 aktor banjir pujian dalam memerankan karakter raja di drama Saeguk.

1. Ji Chang Wook

TVING, baru saja merilis foto-foto baru dari karakter Ji Chang Wook dalam drama Queen Woo. Ji Chang Wook berperan sebagai Raja Go Nam Moo dari Goguryeo. Dilansir dari Soompi, foto-foto yang baru saja dirilis ini menangkap kehadiran Raja Go Nam Moo yang memerintah, dengan kharismanya yang kuat dan perawakannya yang mengesankan yang mewujudkan martabat seorang raja sejati.

Selain drama Queen Woo, Ji Chang Wook juga bermain dalam drama Empress Ki di 2013 silam. Ia memerankan karakter Raja Ta Hwan, Ta Hwan digambarkan sebagai pria menyedihkan yang menghabiskan nafas terakhirnya di tangan wanita yang dicintai. Perannya dalam drama ini mengantarkannya menuju penghargaan Excellence Award Actor in a Special Project Drama 2013.

2. Do Kyungsoo / D.O EXO

Dilansir dari Asianwiki, selain menjadi Idol Kpop, Do Kyungsoo juga menjadi aktor dalam beberapa film dan drama, Salah satunya adalah keberhasilannya memerankan karakter Lee Yool dalam drama 100 Days My Prince yaitu seorang putra mahkota yang menghilang dan kembali setelah 100 hari.

3. Lee Joon Gi

Kesuksesan drama Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo membuktikan kemampuan akting yang sangat baik Lee Joon Gi sebagai Raja Wang So hingga menuai pujian dari para fans. Dilansir dari Asianwiki, chemistry di antara Lee Joon Gi dan IU yang berperan sebagai Hae Soo juga patut diacungi jempol. Drama ini mengantarkan nama Joon Gi menuju berbagai penghargaan salah satunya Top 10 Stars Award tahun 2016.

4. Park Bo Gum

Dalam drama Love in the Moonlight, Park Bo Gum berperan sebagai putra mahkota Lee Young yang jatuh cinta dengan Hong Ra On, seorang wanita yang berpura-pura menjadi kasim. Dilansir dari Mydramalist, Ra On diperankan oleh Kim Yoo Jung. Karakter Bo Gum dalam drama ini yang tengil dan dalam waktu yang bersamaan juga menunjukkan kendali kekuatan dan tekad membuat dirinya semakin dipuji oleh penikmat drama Korea.

5. Kim Soo Hyun

Rekomendasi ini tidak akan pernah lengkap tanpa nama Kim Soo Hyun di dalamnya. Ia pernah berperan sebagai Raja Lee Hwon dalam drama Korea The Moon That Embraces The Sun ketika usianya baru 20 tahun. Artis dengan bayaran termahal ini mampu memerankan karakter raja dengan sangat apik hingga dapat menyentuh emosional para penonton.

6. Lee Min Ho

Pemeran Go Jun Pyo dalam drama Korea legendaris Boys Over Flower ini pernah berperan sebagai karakter Raja Lee Gon dalam drama Korea The King: Eternal Monarch tahun 2020. Lee Gon adalah kaisar Korea ketiga dari generasinya. Rakyatnya menganggapnya sebagai pemimpin yang sempurna. Namun dibalik penampilannya yang sempurna ini, tersimpan luka yang dalam. Saat dia berusia delapan tahun, ayahnya dibunuh di depan matanya setelah kudeta.

Alih-alih menghormati tugas baktinya, ia lebih memilih kabur dari istana untuk menghadiri konferensi universitas. Dalam salah satu petualangannya, dia melihat dirinya terdorong ke dunia paralel di mana dia bertemu dengan Jeong Tae Eul, seorang inspektur yang bekerja sama dengannya untuk mengalahkan para penjahat sekaligus menutup pintu di antara dua dunia mereka.

7. Yeo Jin Goo

Jin Goo pernah memerankan karakter Raja Lee Hwon muda atau ketika ia masih menjadi putra mahkota dalam drama Korea The Moon That Embraces The Sun. Keberhasilannya dalam membawakan karakter raja membuat Jin Goo yang kala itu berusia 15 tahun dipercaya kembali untuk memerankan karakter raja Lee Hun dalam drama Korea The Crowned Clown.

