7 Aktor dan Aktris Korea Selatan yang Lahir di Busan

TEMPO.CO, Jakarta - Busan adalah kota pelabuhan yang terkenal di Korea Selatan. Tidak hanya dikenal karena festival film yang bergengsi, kota ini juga terkenal sebagai tempat kelahiran sejumlah bintang ternama di industri hiburan Korea.

Dari aktris legendaris hingga aktor-aktor muda berbakat, Busan telah melahirkan talenta-talenta yang tidak hanya memukau penonton dalam negeri, tetapi juga memikat penggemar di seluruh dunia.

Berikut tujuh aktor dan aktris Korea yang lahir di Busan beserta perjalanan karier dan kontribusi mereka dalam dunia perfilman dan pertelevisian yang telah mengharumkan nama kota kelahiran mereka.

1. Kim Hae Sook

Kim Hae Sook, yang lahir pada 30 Desember 1955, adalah salah satu aktris paling berpengaruh di Korea Selatan. Dengan debut aktingnya pada 1974, Kim telah meraih berbagai penghargaan untuk perannya dalam drama televisi dan film.

Beberapa karya terkenalnya termasuk Thirst (2009), The Handmaiden (2016), dan The Thieves (2012). Selain itu, Kim juga dikenal melalui drama populer seperti I Hear Your Voice (2013) dan Pinocchio (2015).

2. Gong Yoo

Gong Ji Chul, yang lebih dikenal sebagai Gong Yoo, lahir pada 10 Juli 1979. Gong Yoo dikenal melalui film blockbuster seperti Train to Busan (2016) dan Silenced (2011), serta serial drama populer Goblin (2016).

Setelah memulai karir sebagai model dan video jockey, Gong Yoo mencuri perhatian lewat perannya di Hello My Teacher (2005) dan The 1st Shop of Coffee Prince (2007). Selain kesuksesannya di layar, Gong Yoo juga aktif dalam kegiatan sosial, termasuk menjadi duta UNICEF. Dengan kepiawaiannya yang mencakup berbagai genre, Gong Yoo terus menjadi salah satu aktor paling berpengaruh di Korea Selatan.

3. Kang Ha Neul

Kang Ha Neul merupakan aktor yang lahir di Busan dan memulai kariernya dengan peran peran kecil sebelum meraih ketenaran melalui drama To the Beautiful You. Penghargaan Best Actor yang diraihnya di Baeksang Arts Awards ke 56 untuk perannya di When The Camellia Blooms menandai puncak kesuksesannya.

Selain itu, Kang Ha neul juga dikenal karena peran perannya di drama populer seperti Misaeng dan Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo. Dengan kemampuan akting yang mendalam dan beragam, Kang Ha neul terus menjadi favorit di kalangan penggemar drama Korea.

4. Im Si wan

Im Si wan, yang lahir sebagai Im Woong Jae, memulai kariernya sebagai anggota ZE:A (Children of Empire) sebelum memasuki dunia akting. Debutnya sebagai aktor di drama Moon Embracing the Sun (2012) mendapatkan pujian dan membuka jalan bagi karier aktingnya.

Setelah menyelesaikan wajib militer, Im Si wan kembali ke dunia hiburan dengan berbagai proyek dramanya, termasuk Strangers from Hell dan Rooftop Prince. Ia juga berperan sebagai tokoh utama dalam berbagai film dan serial baru, di antaranya adalah Boyhood (2023), Emergency Declaration (2021), dan Unlocked (2023).

5. Nam Joo hyuk

Nam Joo hyuk memulai kariernya sebagai model sebelum beralih ke akting. Setelah debut aktingnya di drama Surplus Princess (2014), ia memperoleh perhatian luas melalui peran utamanya di Weightlifting Fairy Kim Bok Joo (2016) dan Start-Up (2020), dan yang terbaru, Twenty-Five Twenty-One (2022).

6. Kim Seul Gi

Kim Seul Gi memulai kariernya di panggung teater sebelum muncul di televisi. Setelah penampilannya yang menonjol di SNL Korea, Kim Seul gi mendapatkan perhatian luas melalui peran perannya dalam drama dan film, termasuk The Sound of Your Heart dan Love+Sling. Menurut Namu Wiki, kemampuannya dalam berkomedi dan berakting telah membuatnya menjadi salah satu aktris yang disukai di kalangan penggemar drama Korea.

7. Park Gyu Young

Park Gyu Young merupakan aktris asal Busan yang memulai kariernya sebagai model sebelum memutuskan untuk terjun ke dunia akting. Debut aktingnya di video musik Jo Kwon dan drama Dali and the Cocky Prince membawanya meraih penghargaan Best New Actress pada 2021.

Dengan penampilan ciamiknya di drama seperti Celebrity (2023) dan Sweet Home (2020), Park Gyu Young telah menunjukkan potensi besar sebagai aktor dan model di industri hiburan Korea.

