Harga Tiket dan Seat Plan Fan Meeting Kim Ji Won di Jakarta, Dijual Mulai 29 Juni

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi penggemar Kim Ji Won tentu sudah tidak sabar menanti fan meeting pertamanya di Indonesia. Rencananya, pemeran Queen of Tears itu akan menyapa penggemar pada 31 Agustus 2024 di Jakarta International Expo atau JIExpo Theatre, Kemayoran, Jakarta Utara.

Fan meeting Kim Ji Won bertajuk Be My One in Jakarta. Seperti judulnya, acara temu penggemar ini memiliki makna yang hangat, "Biarkan Kim Ji Won dan penggemarnya menjadi satu satu sama lain."

Detail harga tiket dan seat plan

Hari ini, Selasa 25 Juni 2024, Virgo Entertainment, selaku promoto acara fan meeting tersebut mengumumkan daftar harga tiket, detail seat plan dan fan benefit melalui laman Instagram-nya.

Sesuai denah JIXEpo Theatre ada tiga tingkat dengan total 2.500 kursi. Namun untuk fan meeting ini ada empat kategori tempat duduk, yaitu VVIP, Platinum, Gold, dan Silver.

Kategori VVIP sangat dekat dengan panggung, dengan harga tiket sebesar Rp 2.950.000. Kategori berikutnya Platinum berada di lantai 1, harga tiketnya sebesar Rp 2.750.000, dan Gold berada di lantai 2 dengan harga tiket Rp 2.050.000. Sedangkan kategori Silver yang berada di lantai 3, harga tiketnya Rp 1.550.000.

Keuntungan untuk penggemar

Semua kategori mendapatkan kesempatan untuk mengikuti sesi Hi-Bye, di mana penggemar dapat langsung menyapa Kim Ji Won dari jarak yang cukup dekat. Selain itu, semua kategori juga akan mendapatkan dua lembar photocard.

Khusus kategori VVIP akan mendapatkan lanyard PVC card eksklusif. Penggemar yang beruntung akan mendapatkan kesempatan foto grup sebanyak 20 orang bersama Kim Ji Won, khusus untuk pemegang tiket VVIP dan Platinum.

Ada juga Signed Poster, untuk 70 penggemar yang beruntung di kategori VVIP dan Platinum dan 30 penggemar yang beruntung di kategori Gold. Sedangkan untuk Signed Polaroid, hanya tersedia untuk 7 penggemar yang beruntung di kategori VVIP dan Platinum, dan 3 penggemar yang beruntng di kategori Gold.

Cara pembelian tiket

Semua kategori akan mendapatkan tempat duduk yang sudah diberi nomor. Harga tiket tersebut belum termasuk pajak dan biaya administrasi lainnya. Penggemar dapat membeli tiket fan meeting mulai Sabtu, 29 Juni 2024 melalui webiste kimjiwonbemyoneinjakarta.com. Setiap penggemar dengan satu kartu identitas dapat membeli tiket maksimal empat tiket.

