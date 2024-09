3 Film Korea Populer yang Dibintangi Kim Ji Won yang Berkunjung ke Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Ji Won yang dikenal melalui perannya dalam drama Korea Queen of Tears, menggelar fan meeting di Jakarta pada 31 Agustus 2024. Acara yang diberi judul Be My One ini akan diadakan di JIExpo Theatre, Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Utara. "Mari bersenang-senang bersama Kim Jiwon, sampai jumpa di sana!" tulis promotor di Instagram pada Jumat, 7 Juni 2024. Ini akan menjadi acara fan meeting pertama Kim Ji Won sejak debut sebagai aktris pada 2010.

Kim Ji Won adalah aktris Korea yang telah berkarier lebih dari 10 tahun di bidang seni peran. Ia telah membintangi sejumlah film Korea populer. Ini beberapa di antaranya:

1. Detective K: Secret of the Living Dead

Dalam film ini, Kim Ji Won memerankan Yeo-Joo, seorang karakter penting dalam kisah detektif yang penuh misteri. Dilansir dari Asianwiki, film ini mengikuti kisah detektif Kim Min, yang diperankan oleh Kim Myung-Min, saat ia mengejar petunjuk mengenai keberadaan vampir di Joseon. Kecurigaan Kim Min menjadi lebih mendalam ketika ia ditugaskan untuk menyelidiki serangkaian pembunuhan berantai di Pulau Kanghwa, di mana mayat-mayat ditemukan dalam keadaan terbakar.

Di pulau tersebut, Kim Min dan rekannya, Seo-Pil (Oh Dal-Su), bertemu dengan seorang wanita misterius yang diperankan oleh Kim Ji Won. Wanita ini, yang dikenal memiliki kekuatan luar biasa, tampaknya memiliki hubungan dengan kasus pembunuhan tersebut.

Namun, ia mengaku kehilangan ingatan dan bahkan tidak tahu namanya sendiri. Kim Min, yang sangat membutuhkan kekuatan dan bantuan wanita tersebut, memintanya untuk bergabung dalam penyelidikan. Dengan petunjuk yang ditinggalkan pada salah satu mayat, Kim Min dan wanita misterius ini bekerja sama untuk mengungkap siapa yang akan menjadi korban berikutnya.

2. Horror Stories II

Dalam film horor antologi ini, Kim Ji Won memerankan seorang siswa yang diculik dalam salah satu segmen cerita. Kemudian dilanjut pada sekuelnya, Kim Ji Won berperan sebagai Sa Tan-Hee dalam segmen "Escape." Film ini menggabungkan beberapa cerita horor pendek, dan Kim Ji Won memberikan performa yang mengesankan dalam segmen ini.

Dalam film ini, seorang remaja diculik dan dipaksa untuk menceritakan kisah-kisah horor paling menakutkan yang ia ketahui, yang kemudian membentuk empat cerita terpisah namun saling terkait.

Kim Ji Won muncul dalam salah satu segmen film ini, memainkan peran sebagai Joo Yeon. Setiap cerita dalam film ini memberikan twist yang menakutkan, mulai dari saudara laki-laki dan perempuan yang terjebak di rumah sendirian dan menghadapi ancaman tak terduga, hingga seorang pembunuh yang melarikan diri dari tahanan polisi di tengah penerbangan yang penuh ketegangan.

3. Romantic Heaven

Dalam film komedi romantis ini, Kim Ji Won berperan sebagai Mimi, seorang karakter yang menghadapi situasi lucu dan romantis."Romantic Heaven" (2011) adalah sebuah film drama yang menggambarkan berbagai kehidupan yang saling bertemu di rumah sakit, menyajikan cerita yang menyentuh dan penuh makna. Film ini mengikuti beberapa karakter yang masing-masing menghadapi tantangan emosional dan personal mereka sendiri.

Kim Ji Won berperan sebagai Mimi, seorang wanita yang mencari donor sumsum tulang belakang untuk ibunya yang sakit. Dalam pencariannya, Mimi terlibat dalam kisah cinta yang tak terduga di tengah situasi yang penuh tekanan. Sementara itu, film ini juga mengisahkan seorang pengacara (Kim Soo-Ro) yang sedang berduka karena kehilangan istrinya dan seorang sopir (Kim Dong-Wook) yang merawat kakeknya yang menderita Alzheimer.

MYESHA FATINA RACHMAN I YUNIA PRATIWI I ASIANWIKI

Pilihan Editor: 7 Aktor Terkenal Pemeran Raja di Drama Saeguk